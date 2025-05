i Autor: Jacek Gański / Port Lotniczy Lublin

Podróże

Alarm w Izraelu! LOT odwołuje loty do Tel Awiwu po ataku rakietowym

Chaos na Bliskim Wschodzie! PLL LOT zawiesza kolejne rejsy do i z Tel Awiwu po niedzielnym ataku rakietowym na lotnisko Ben Guriona. Czy to koniec bezpiecznych lotów do Izraela i jak wpłynie to na podróżujących?