Co to oznacza dla pacjentów?

ALDI– wydłużone godziny otwarcia przed majówką 2025

Przygotowania do majówki mogą być stresujące, dlatego ALDI postanowiło ułatwić klientom organizację świątecznych spotkań i wyjazdów. W związku z długim weekendem, w środę 30 kwietnia i piątek 2 maja 2025 roku sklepy sieci będą czynne od 6:00 aż do 23:00.

- "Wiemy, że dla wielu osób nadchodząca majówka to okazja do wspólnych spotkań z bliskimi oraz wyjazdów rekreacyjnych. Chcemy ułatwić naszym klientom przygotowanie się do wolnego oraz zapewnić im możliwość zrobienia większych zakupów w bezstresowy sposób, w dogodnych dla siebie godzinach. Dlatego zarówno 30 kwietnia, jak i 2 maja większość naszych sklepów będzie czynna od 6 rano aż do 11 wieczorem" – mówi Magdalena Iwańska z Biura Prasowego ALDI Polska."

Zakupy przed długim weekendem – co warto wiedzieć?

W poniedziałek 28 kwietnia i wtorek 29 kwietnia sklepy ALDI będą działać w standardowych godzinach. Jednak już od środy klienci mogą skorzystać z wydłużonych godzin otwarcia i spokojnie przygotować się do świątecznego wypoczynku. Należy pamiętać, że 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) oraz w niedzielę 4 maja, sklepy ALDI będą zamknięte. Warto zwrócić uwagę, że wydłużone godziny nie będą obowiązywać we wszystkich placówkach. Wyjątek stanowią sklepy mieszczące się w galeriach handlowych i centrach, gdzie zasady działania mogą być inne. Aktualne informacje o godzinach pracy konkretnej placówki można znaleźć na oficjalnej stronie: ALDI Nord – Znajdź sklepy i godziny otwarcia.

Oferta grillowa w ALDI – promocje do 80 procent

Z okazji majówki, oprócz dłuższych godzin pracy, sieć przygotowała także specjalną ofertę na produkty grillowe. Jak podkreśla Magdalena Iwańska:

- "Warto przy tym podkreślić, że oprócz wydłużonych godzin otwarcia mamy dla naszych klientów również atrakcyjną ofertę grillową, w której promocje sięgają nawet 80%."

W promocji w ALDI znajdziemy m.in. : cukinię w cenie 5,99 zł/kg, paprykę czerwoną - 12,99 zł/kg, ogórki szklarniowe - 7,99 zł/kg czy borówki amerykańskie - 10,99 zł/300 g.

Oferta promocyjna obejmuje też m.in.:

* mięso mielone wieprzowo - wołowe za 7,99 zł/400 g, przy zakupie 2 opak.

* skrzydełka z kurczaka - 9,99 zł/kg

* karkówka wieprzowa w marynacie 14,99 zł/kg (limit 3 kg)

* boczek wieprzowy w marynacie 14,99 zł/300 g, przy zakupie 2 opak.

* kiełbaski białe surowe 7,99 zł/400 g, przy zakupie 2 opak.

* kaszanka z wątróbką 6,39 zł/550 g, przy zakupie 2 opak.

Brykiet do grilla 2,5 kg, dostaniemy za darmo, dzięki promocji 1+1 gratis.