Przerwa w Elixir 1 maja

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) informuje, że w czwartek, 1 maja, ze względu na dzień ustawowo wolny od pracy, system Elixir będzie miał standardową przerwę w działaniu. "Terminowe płatności warto zaplanować i zlecić z odpowiednim wyprzedzeniem lub skorzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, który jest dostępny dla klientów banków w dowolnym momencie, także w dni świąteczne" - podaje KIR. Standardowo rozliczenia w systemie Elixir odbywają się w dni robocze w trzech sesjach: 9:30, 13:30 i 16:00. Przelewy zlecone po godzinie 16:00 w środę, 30 kwietnia, zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji w piątek, 2 maja.

Euro Elixir również z przerwą

System Euro Elixir, rozliczający przelewy w euro (krajowe i transgraniczne), również będzie miał przerwę w działaniu 1 maja, ponieważ jest to dzień wolny w krajach Unii Europejskiej. Natomiast niezależnie od dnia tygodnia, klienci banków mogą korzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. Transfer środków między rachunkami w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym.

Długa majówka

Przed nami długi majowy weekend popularnie nazywany majówką. W tym roku trwa ona od popołudnia 30 kwietnia do 4 maja. W tym okresie zmieniają się godziny funkcjonowania rozmaitych urzędów, firm, banków. W tym roku w wielu instytucjach i firmach również 2 maja jest dniem wolnym od pracy. Dlaczego? 3 maja to dzień ustawowo wolny od pracy. W tym roku Święto Konstytucji 3 Maja wypada w sobotę. W takiej sytuacja jeśli pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, to pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny od pracy za tę właśnie sobotę. W większości firm, urzędów, instytucji wskazano na 2 maja (piątek). Zatem tego dnia będą zamknięte urzędy miast i gmin, banki, ministerstwa, ambasady, a także niektóre sklepy prywatne. Dodatkowo 2.05.2025 to dzień wolny od zajęć lekcyjnych zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

