ZUS: czas na rozliczenie składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach podatku liniowego, skali podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego, mają czas do 20 maja na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2024 rok. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podkreśla, że rozliczenie roczne należy przekazać w dokumencie za kwiecień 2025 roku.

- "Obowiązek przekazania bilansu rozliczającego składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2024 r. dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy obecnie prowadzą firmę, lecz również osób, które w zeszłym roku zawiesiły lub zakończyły działalność, a podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu w 2024 r. choćby przez jeden dzień" – przypomina Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Jak wypełnić roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wypełniają roczne rozliczenie w bloku XII na druku ZUS DRA. Natomiast przedsiębiorcy, którzy opłacają składki za inne osoby, takie jak pracownicy czy zleceniobiorcy, wypełniają blok III.F na druku ZUS RCA.

Przed wysłaniem rocznego podsumowania, należy upewnić się, czy przekazano dokumenty rozliczeniowe za wszystkie miesiące 2024 roku (od stycznia do grudnia) w przypadku ryczałtu lub roku składkowego (od lutego 2024 roku do stycznia 2025 roku) dla osób opłacających podatek na zasadach ogólnych. W przypadku brakujących dokumentów, należy je uzupełnić przed złożeniem rozliczenia rocznego.

Nadpłata składki zdrowotnej

Jeśli w wyniku rocznego rozliczenia składki zdrowotnej okaże się, że wystąpiła nadpłata, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek ani nie pobierał nienależnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, na profilu w PUE/eZUS w dokumentach roboczych znajdzie się wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R).

ZUS podkreśla, że należy sprawdzić ten wniosek, uzupełnić ewentualne braki (np. numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot) i odesłać go za pośrednictwem PUE/eZUS do 2 czerwca. W takim przypadku, najpóźniej do 1 sierpnia, ZUS przekaże nadpłatę na wskazany rachunek bankowy. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty, ZUS rozliczy ją na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

Korekta składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy, którzy chcą złożyć dokumenty korygujące wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, mogą to zrobić najpóźniej do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty, a jeśli nie składają takiego wniosku – do 1 lipca 2025 roku.

