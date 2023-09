Allegro drastycznie obniża ceny dostaw. Mini Przesyłki za grosze

13. i 14. emerytura do likwidacji! Tego chce Konfederacja i Petru. Co w zamian?

Allegro Mini Przesyłka – nowa metoda dostawy przesyłek

Poczta Polska rozszerza współpracę z Allegro wprowadzając do oferty nowy produkt – Allegro Mini Przesyłkę. Z nowej usługi, zawierającej małe i niedrogie produkty, mogą korzystać wyłącznie osoby zamawiające i wysyłające przez Allegro. Allegro Mini Przesyłka to odpowiedź na potrzeby klientów biznesowych i indywidualnych, którzy nadają drobne przesyłki i oczekują bardzo konkurencyjnej ceny oraz możliwości wygodnego sposobu wysyłki i odbioru. Nadanie paczki o wymiarach 32,5 cm x 23 cm x 2 cm i wadze do 500 g to koszt w wysokości 3,99 zł. To oferta stała, a nie czasowa promocja.

Jak nadać Mini Przesyłkę?

Allegro Mini Przesyłki można nadawać wyłącznie przez narzędzie Wysyłam z Allegro lub poprzez integrację zewnętrznych narzędzi z API Wysyłam z Allegro, a następnie przekazać w placówkach pocztowych, wcześniej naklejając na nie samodzielnie wygenerowaną i wydrukowaną etykietę. Adresaci odbiorą swoje przesyłki, w dogodnym dla siebie czasie, ze swoich skrzynek pocztowych. Informacje na jakim etapie doręczenia znajduje się przesyłka, można będzie uzyskać na pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej lub platformy Allegro.

Współpraca Allegro z Pocztą Polską

Allegro to najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce i jedna z największych firm e-Commerce pochodzących z Europy. Platforma odnotowuje ponad 22 miliony wizyt miesięcznie i ma ponad 14 milionów aktywnych kupujących a 86 proc. użytkowników podaje Allegro jako ulubione miejsce zakupów w sieci. Na platformie Allegro, klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać przede wszystkim z usługi kurierskiej Pocztex w trzech odsłonach Allegro Kurier Pocztex, Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex, Allegro Automat Pocztex. Usługi kurierskie dostępne na platformie zakupowej to możliwość elastycznego doboru formy i miejsca odbioru przesyłek na terenie całego kraju. W ramach oferty klienci mogą wybrać wygodne dostawy do drzwi lub skorzystać z sieci blisko 17 000 i punktów odbioru. W chwili obecnej Poczta Polska stawia na rozwój sieci automatów paczkowych w ramach serwisu Pocztex AUTOMAT, dzięki którym odbiór, wysyłka czy zwrot zakupów online stanie się jeszcze łatwiejszy.

