i Autor: Materiał prasowy

Allegro

Allegro ruszyło z Black Weeks. Przesyłki są jeszcze tańsze

Black Weeks na platformie Allegro potrwa do 2 grudnia w Polsce. W Czechach i na Słowacji o kilka dni dłużej. Do kampanii Black Weeks 2024 można zgłaszać oferty biorące udział w jednym z programów: Allegro Diamond Partners, Brand Partner, Top Brand Partner, One Fulfillment, Top New Joiners lub jeśli obrót na koncie firmowym wyniósł minimum 30 000 PLN brutto w sierpniu i wrześniu 2024.