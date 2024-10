Olx, Allegro i Vinted muszą wysyłać dane do skarbówki. UE wdraża przepisy

To już 11. edycja

OLX, Allegro, Vinted będą musiały raportować użytkowników do skarbówki

W ramach dyrektywy DAC7 serwisy sprzedażowe muszą raportować do skarbówki użytkowników, którzy spełnili przynajmniej jeden z warunków tj. 30 transakcji sprzedaży w ciągu roku, lub ich łączny, roczny dochód ze sprzedaży przekroczył 2 tys. euro. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, sprzedający może zostać poproszony o dodatkowe dane.

Jak przekazało Vinted Interii Biznes, dane użytkowników są jednak szyfrowane i bezpieczne, a platforma poprosi tylko o dane niezbędne dla zachowania zgodności z DAC7. Dane trafią do skarbówki dopiero w styczniu następnego roku. Platforma zapyta m.in. o numer PESEL.

Z kolei OLX poinformował Interię, że w przypadku niedostarczenia wymaganych wypłaty za sprzedaż z przesyłką OLX będą tymczasowo wstrzymane. Portal podał także, że raportowane są jedynie transakcje online, a samo wystawione ogłoszenie nie wlicza się do wartości, ani liczby transakcji.

Pierwsze dane spłyną do skarbówki w 2025 roku. Ilu użytkowników to dotyczy?

OLX podał portalowi, że mniej niż 1 proc. aktywnych użytkowników kwalifikuje się do raportowania DAC7, w styczniu 2025 roku wysłane zostaną raporty za lata 2023 i 2024. Podobne informacje przekazało Interii Vinted, które wskazało, że dotyczy to niewielkiej części użytkowników, gdyż większość z racji na transakcje o niskiej wartości, nie kwalifikuje się do raportowania. Allegro z kolei nie ujawnia swoich danych o raportowaniu DAC7.

Dane raportowane w ramach unijnej dyrektywy trafią po raz pierwszy do skarbówki w styczniu 2025 roku i mają dotyczyć danych z lat 2023 i 2024. Co istotne raportowane są nie tylko transakcje sprzedaży, ale również np. wynajem nieruchomości, aut, czy usługi wykonywane osobiście.

