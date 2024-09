Skarbówka otwiera specjalną infolinię! Od października dowiesz się wszystkiego o podatkach

Alkohol w saszetkach jak musy dla dzieci. Co na to prawo?

Od 1 października rusza nowa infolinia KAS

Jeśli nie wiemy, jak np. rozliczyć podatek, ile go zapłacić, lub czy w ogóle musimy go uiścić, to od 1 października 2024 roku będziemy mogli skontaktować się z urzędem skarbowym przez infolinię. Co istotne infolinia nie będzie obsługiwana przez automat, a prawdziwych pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej.

Co prawda już wcześniej można było zadzwonić do skarbówki, ale infolinia umożliwi uzyskanie pomocy w indywidualnej sprawie, objętej tajemnicą skarbową.

Na infolinii otrzymamy informację m.in. jak się rozliczyć, jaki podatek/cło zapłacić i co więcej - informację będziemy mogli uzyskać anonimowo, bo jak podaje KAS - nie będzie obowiązku potwierdzania tożsamości. Taka możliwość istniała jednak przed 1 października.

Dowiemy się także o sprawach indywidualnych, ale potrzebujemy

Z kolei w przypadku interpretacji indywidualnych objętych tajemnicą skarbową, będzie oczywiście obowiązek potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą kodu telePIN. Skarbówka wyjaśnia, że dzwoniący będą mogli uzyskać m.in. informacje o rozliczeniach nadpłat, zwrotów z zeznań i deklaracji podatkowych, a także wskazówki jak załatwić sprawy podatkowe przez internet poprzez e-Urząd Skarbowy. Będzie to nowa usługa w KAS.

TelePIN możemy ustawić logując się do e-Urzędu Skarbowego na stronie www.podatki.gov.pl, a do e-Urzędu możemy się zalogować np. przez bankowość internetową. Po zalogowaniu się, telePIN możemy ustawić w zakładce "Ustawienia". Co więcej, proces uwierzytelnienia przez telePIN jest realizowany automatycznie przez system, a tożsamość jest potwierdzana bez udziału pracownika KAS.

KAS podaje, że uruchomienie nowej usługi nie zakłóci funkcjonowania dotychczasowych.

