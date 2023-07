Spis treści

Więcej informacji, i łatwiej dostępnych, czeka na nas w specjalnych darmowych aplikacjach, zajmujących się tylko informowaniem o promocjach i wyprzedażach oraz np. wyszukiwaniem kuponów rabatowych – korzystnych ofert w wielu różnych sklepach.

Dzięki ściągnięciu którejś z takich aplikacji można mieć pod ręką wszystkie potrzebne informacje. Bez całej masy zbędnych, bo wyszukuje się według potrzeb, pod interesującym nas kątem.

Obsługa takich aplikacji jest prosta i warto do nich zaglądać, bo po nabraniu wprawy można oszczędzać przy każdych zakupach.

Moja Gazetka

Aplikacja mojagazetka.pl to aktualny zbiór ofert promocyjnych kilkudziesięciu sieci handlowych – wśród nich znajdziemy zarówno popularne hipermarkety i dyskonty, jak i sklepy obuwnicze, salony AGD czy restauracje. Umieszczone w bazie materiały możemy dowolnie i wygodnie przeglądać za pomocą intuicyjnej przeglądarki. Lista gazetek aktualizowana jest co kilka godzin, a dodatkowym udogodnieniem jest możliwość zapisania lokalizacji swoich ulubionych sklepów. Nie brak także modułu wyświetlających wszystkie znajdujące się w naszej okolicy punkty handlowe sieci dostępnych w ramach Mojej Gazetki.

Zrabatowani.pl

Aplikacja z promocjami, która dodatkowo za zakupy z jej wykorzystaniem nagradza zwrotem pieniędzy (cash back). Można je przeznaczyć na cel charytatywny lub wpłacić na konto.

Znajdziemy tu atrakcyjne kody rabatowe, promocje, obniżki oraz informacje o dodatkowych udogodnieniach, jak np. bezpłatny transport czy przedłużona gwarancja. Aplikacja dotyczy zarówno sklepów on-line, jak i tradycyjnych.

Kod kuponu automatycznie kopiuje się do schowka podczas robienia zakupów – wystarczy go wkleić w koszyku. Do dyspozycji klientów jest ponad 150 sklepów sieciowych, z wielu różnych branż.

W wyszukiwarce tej aplikacji nie ma możliwości zawężenia wyszukiwania tylko do jednego miasta, wyszukuje ona promocje tylko w Polsce, obsługuje wiele branż, zawiera kupony rabatowe, a promocji szuka według słów kluczowych. Nie zobaczysz w niej gazetek promocyjnych.

Qpony.pl

Zawiera kupony rabatowe i najnowsze gazetki promocyjne wielu popularnych sklepów z różnych poletek. Znajdziemy tu m.in. zniżki do odzieżowych sieciówek, sklepów z elektroniką i sprzętem RTV/AGD, restauracji i fast foodów. Dzięki szybkiej wyszukiwarce marek można bez trudu wpaść na interesującą ofertę, a opcja wyszukiwania w wybranym mieście pozwala ograniczyć wyniki tylko do tej lokalizacji.

Qpony wyszukuje promocje nie tylko w Polsce, obsługuje wiele branż, ma dostęp do kuponów rabatowych i gazetek promocyjnych, szuka promocji według słów kluczowych.

Pepper.pl

Oferuje wiele zniżek na towary z różnych branż z całego świata, również ze sklepów internetowych.

Dzięki niej można dzielić się informacjami o promocjach i kuponach rabatowych ze znajomymi oraz ustawiać alert powiadomień według słowa kluczowego.

Jest to aplikacja z dużą liczbą kategorii, można w niej zawężać wyszukiwanie do jednego miasta, ma kupony rabatowe, za to nie ma gazetek promocyjnych, szuka promocji wg. słów kluczowych.

Okazjum.pl

Aplikacja promocyjna Okazjum prezentuje aktualne gazetki reklamowe z wielu popularnych sieci handlowych. Obejmuje branże od spożywczej po budowlaną. Wyszukuje, uwzględniając lokalizację i ma zakładkę „ulubione”. Znajduje promocje tylko w Polsce, zawężając wyszukiwanie do wybranego miasta, szuka według słów kluczowych, obsługuje bardzo wiele branż. Ma gazetki promocyjne, ale nie ma kuponów rabatowych. Można w niej oznaczać ulubione sklepy.

Promotheus.pl

Promotheus to dostęp do wszystkich gazetek promocyjnych, z pokazywaniem promocji w najbliższej okolicy. Aplikacja obejmuje swoim zasięgiem ponad 10 tys. sklepów. Można stworzyć własną listę tych ulubionych oraz obserwować np. tylko jeden interesujący nas sklep.

Wyszukuje promocje tylko w Polsce, z możliwością zawężenia wyszukiwania do wybranego miasta. Nie znajdziemy tu kuponów rabatowych i nie wyszukamy promocji według słowa kluczowego, ale możemy oznaczyć ulubione sklepy.

Tropiciel Okazji

Dzięki aplikacji tropicielokazji.pl można zbierać informacje o aktualnych promocjach z gazetek. Obsługuje ona ponad 60 tys. sklepów w Polsce, a dodatkowo ma skaner paragonów.

Swoje karty lojalnościowe można do tej aplikacji wgrać. Stanowi pomoc w zakupach także dlatego, że wyszukuje pobliskie sklepy, w których obowiązują takie czy inne zniżki i okazje.

Ta aplikacja stawia na gazetki promocyjne, nie pokazując kuponów rabatowych. Jest w niej możliwość oznaczenia ulubionych sklepów.

Too Good To Go

Too Good To Go, czyli za dobre, by wyrzucić, pod tym hasłem mieści się akcja zapobiegająca marnotrawieniu żywności. Każdego dnia niesprzedane jedzenie z Twoich ulubionych sklepów spożywczych, restauracji i kawiarni idzie do wyrzucenia – i to tylko dlatego, że nie sprzedało się na czas. Dzięki apce Too Good To Go możesz to zmienić, rezerwując Paczki Niespodzianki pełne pyszności po okazyjnych cenach.

Jak to działa? Po zainstalowaniu i otwarciu aplikacji możesz wyszukać Paczek Niespodzianek z żywnością z restauracji i sklepów w Twojej okolicy. Wybierasz Paczkę Niespodziankę z zakładki Odkrywaj, rezerwujesz ją i potwierdzasz zakup. O wskazanej porze udajesz się do sklepu po odbiór. Zazwyczaj jest to wieczór przed zamknięciem sklepu, cukierni, czy kawiarni. Obecnie w programie uczestniczy ponad 5 tys. punktów sprzedaży, w tym 1800 supermarketów i 1991 piekarni.

