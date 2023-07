Nowe dopłaty do zakupy telewizora i dekodera! Resort cyfryzacji ponownie sfinansuje zakupy Polaków?

Zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej. Kiedy nastąpi?

1 stycznia 2024 roku MUX-3 (TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport i TVP Historia) musi rozpocząć nadawanie w nowym standardzie DVB-T2/HEVC - wynika z decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Najprawdopodobniej do zmiany dojdzie w drugiej połowie listopada bądź na początku grudnia. Wówczas widzowie posiadający starsze telewizory i dekodery utracą dostęp do większości kanałów. W starym standardzie będzie nadawać wyłącznie ogólnopolski MUX-8 (Nowa TV, Metro, Zoom TV, WP).

Zmiana standardu nadawania. Czy będzie dofinansowanie do zakupu telewizora lub dekodera?

Zmiana standardu powinna zostać przeprowadzona w 2022 roku. Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, minister spraw wewnętrznych i administracji podjął decyzję o przedłużeniu tego terminu. Do końca 2022 roku można było skorzystać z rządowych dopłat do zakupu telewizora (250 zł) bądź dekodera (100 zł). W związku z kolejną zmianą pojawia się pytanie, czy resort cyfryzacji ponownie uruchomi program dofinansowania?

"Proces zmiany standardu nadawania NTC należy uznać, za przeprowadzony sprawnie. Nie spowodował on trudności w dostępie do NTC przez zainteresowanych, a podczas jego trwania gospodarstwa domowe chcące uzyskać wsparcie w przystosowaniu do nowego standardu nadawania NTC mogły z takiego wsparcia skorzystać. W Ministerstwie Cyfryzacji stale obserwujemy oraz analizujemy sytuację i w każdej chwili jesteśmy gotowi do uruchomienia kolejnej edycji programu" - poinformował resort w rozmowie z portalem "Wirtualne Media".

