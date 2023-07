Inflacja i drożyzna to najczęstsze tematy dyskusji Polaków. Co na drugim miejscu?

Historyczna waloryzacja emerytur w Niemczech

W lipcu na niemieckich seniorów czeka roczna waloryzacja świadczeń emerytalnych. Świadczenia wzrosną o 4,39 procent na zachodzie Niemiec i 5,86 procent we wschodnich krajach związkowych.

Jak podkreśla kanclerz Niemiec Olaf Scholz, dzień tegorocznej waloryzacji jest dniem historycznym. Dlaczego? Po raz pierwszy od przeszło 30 lat, wysokość świadczeń w obu częściach kraju zostanie wyrównana.

Podwyżka emerytur. O ile wzrosną świadczenia?

"Aktualna wartość świadczeń, czyli wyrażona w euro wartość jednostki rozrachunkowej w ubezpieczeniu emerytalnym, wynosi 37,60 euro" - informuje Deutsche Welle przytaczane przez portal next.gazeta.pl. Przykładowo senior z zachodnich Niemiec otrzymujący świadczenie w wysokości 1500 euro otrzyma podwyżkę 66 euro - na wschodzie wzrost wyniesie 88 euro.

Podwyższeniu ulega również składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne - z 3,4 do 4,0 euro dla osób bezdzietnych i z 3,05 do 3,4 proc. dla rodziców. Warto zaznaczyć, że "roczna waloryzacja emerytur dotyczy także tych osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę z powodu niezdolności do pracy" - podkreśla "DW".

Kolejna podwyżka emerytur w 2024 roku. Ile wyniesie?

"Od 2012 roku średnia wartość emerytur wzrosła bowiem o 26 procent na zachodzie Niemiec i 40 procent na wschodzie, w tym samym okresie ceny wzrosły tylko o 20 procent" - poinformowało niemieckie ministerstwo polityki społecznej. Eksperci podkreślają, że przyszłoroczna podwyżka świadczeń może wynosić nawet 5,5 proc.

