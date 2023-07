Świadczenie dla emerytów za staż małżeństwa? Ekspert: to inżynieria społeczna

Dodatkowe świadczenie dla seniorów, którzy przeżyją 50 lat w małżeństwie? Byłoby wielu poszkodowanych

Projekt obywatelski, który trafił do Senatu zakładał, że seniorzy, którzy przeżyli 50 lat w małżeństwie, mogliby na wniosek otrzymać 5000 zł świadczenia. Przy 60-letnim stażu świadczenie wynosiłoby 6000 zł, 70-letnim 7000 zł etc. Zdaniem prezesa Instytutu Emerytalnego Antoniego Kolka, taki projekt ma jednak wiele wad.

- To jest sytuacja, którą trzeba rozpatrywać z różnych perspektyw, bo jeśli byśmy powiedzieli, że są osoby, które z jakichś powodów nie mogą takiego stażu małżeńskiego utrzymać, bo małżonek zmarł, to takie osoby mogłoby się czuć poszkodowane. Także niezależnie od ich sytuacji, takich środków otrzymać nie mogą. Tak samo gdyby było to dla tylko nowych małżeństw, jakby byłoby to powiedziane, że te osoby, które teraz zabrał w Związek Małżeński i przetrwają ileś lat ze sobą, bo to tak i takie świadczenia otrzymają, to też pewnie byłoby to gdzieś tam zależne od tego, jak się kształtują losy życiowe i sytuacja osobista tych osób - mówi Kolek.

Czy świadczenie faktycznie trafiłoby do potrzebujących? "można to nazwać inżynierią społeczną"

Jednocześnie ekspert nie dyskredytuje kompletnie projektu i zaznacza, że może mieć on szansę powodzenia.

- Natomiast wprowadzenie tak tylko na podstawie kryterium tego, że parze udało się bardzo długo przeżyć razem w Związku Małżeńskim dodatkowych środków finansowych, wydaje się, że może być ciekawym rozwiązaniem na przyszłość i faktycznie tak może być czymś, co w przyszłości może zachęcić do trwania związków małżeńskich - powiedział prezes Instytutu Emerytalnego.

Antoni Kolek podkreśla jednak, że to może nie być odpowiedni moment na wdrożenie takiego świadczenia. Ponadto pojawia się problem komu de facto powinno się należeć takie świadczenie, bo niektórzy zamożniejsi seniorzy, nie potrzebuję wsparcia państwa. Dlatego to nie jest program społeczny, a wręcz inżynieria społeczna.

- Wprowadzenie tego w dzisiejszej sytuacji wydaje się trochę nie do końca uzasadnione. To kryterium stażu małżeńskiego nie jest chyba najlepszym kryterium, żeby przyznawać jakiekolwiek świadczenia społeczne, bo świadczenia społeczne co do zasady powinny podlegać kryteriom związanym z jakąś sytuacją, szczególną, jakąś trudną sytuacją rodzinną, a nie wynagradzaniem ze staż małżeński. Natomiast oczywiście pewnie te osoby, których ta sytuacja dotyczy, które liczą się tam na tego typu środki, tak byłyby usatysfakcjonowane, gdyby takie środki otrzymały. Natomiast to nie jest już polityka społeczna, to już jest jakiś obszar związany z zachęcaniem do pewnych działań społecznych, wręcz można by było nazwać inżynierią społeczną, zachęcającą do tego, żeby być w związku małżeńskim i trwać w tym Związku Małżeńskim. Także nie jest to świadczenie społeczne, które pozwalałoby na redystrybucję dochodów w gospodarce, tylko byłoby to świadczenie, które ma promować, ma propagować jakiś model rodziny w Polsce - podkreśla Kolek.

