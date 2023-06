Seniorzy dostaną 5000 złotych! Szykują nowy dodatek dla emerytów

Dodatek dla seniorów za staż małżeństwa

Senatorowie z komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajęli się inicjatywą projektu obywatelskiego Eugeniusza Szymali. Projekt zakłada, że seniorzy, którzy mieliby długi staż małżeństwa otrzymaliby jednorazowo świadczenie wysokości 5000 zł. Dotyczyłoby to osób, które mają 50 lat małżeńskiego stażu, a każde kolejne 10 lat oznaczałoby kolejne, wyższe świadczenie.

Do tej pory seniorzy z długim stażem małżeńskim mogli na 50. rocznicę liczyć na medal za długoletnie pożycie małżeńskie, który przyznaje prezydent Rzeczypospolitej (na wniosek w urzędzie do stanu cywilnego). Zdaniem senatorów medal "to za mało" i w czasach gdy "instytucja małżeństwa jest łatwo rozbijana" należałoby docenić małżeństwa z długim stażem odpowiednim świadczeniem.

Za projektem w komisji głosowało 5 senatorów, jeden się wstrzymał, nikt się nie sprzeciwił. Jak podaje "Rzeczpospolita" możliwe, że projekt ustawy powstanie w Senacie jeszcze w trakcie tej kadencji.

Które małżeństwa mogą liczyć na dodatek i ile on wyniesie?

Nowy dodatek będzie tylko dla małżeństw i będzie jednorazowym świadczeniem wypłacanym rocznicowo. Inicjator petycji Eugeniusz Szymala pisał w niej, że małżonkowie o długim stażu powinni otrzymywać świadczenie rodzinne podobne do emerytury honorowej wypłacanej 100-latkom. Emerytura honorowa jest jednak wypłacana co miesiąc, a to świadczenie powinno być przyznawane okresowo i jednorazowo po przebyciu określonego stażu małżeństwa.

Dodatek podobnie jak wcześniej wspomniany medal, przyznawany byłby na wniosek wraz z dokumentem poświadczającym zawarcie małżeństwa, który można otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stawki i progi wyglądałyby następująco:

Staż małżeństwa Wysokość dodatku 50 lat 5000 zł 60 lat 6000 zł 70 lat 7000 zł 75 lat 7500 zł 80 lat 8000 zł

Według danych ministerstwa rodziny w Polsce jest 93,3 tys. małżeństw z 50-letnim stażem, więc realizacja projektu kosztowałoby 487 mln. Gdyby wziąć pod uwagę małżeństwa z dłuższym stażem, koszty wyniosłyby 926 mln zł.

