Dramatyczny spadek waloryzacji emerytur! Seniorze, to wszystko przez inflację

Spada inflacja, spada waloryzacja!

Wszystko wskazuje na to, że waloryzacja emerytur będzie spadać w najbliższych latach, wraz ze spadającą inflacją. Wstępny odczyt inflacji GUS za maj wyniósł 11,5 proc. To nie oznacza jednak, że ceny spadną, oznacza to tyle, że względem analogicznego okresu w ubiegłym roku, jest drożej o 11,5 proc. Jednocześnie - niestety dla seniorów - wolniej będą rosnąć emerytury. Spadek inflacji, to również niższa waloryzacja!

Waloryzację liczy się przy wykorzystaniu wskaźnika wzrostu płac i inflacji. Najnowsze dane dotyczące płac w Polsce pochodzą z maja 2023 roku i wskazują na wzrost wynagrodzeń w tempie 12,2 proc. rok do roku. Zgodnie z obecnymi danymi, waloryzacja wyniesie 13,94 proc. Dla porównania, waloryzacja z marca 2023 roku wynosiła 14,8 proc., mamy więc do czynienia ze spadkiem o niemal cały punkt procentowy.

Ile wzrosną emerytury w 2024 roku?

Waloryzacja 13,94 proc. w 2024 roku oznacza, że minimalna emerytura (1588 zł brutto) wzrośnie do 1809 zł brutto (o 221 zł). Z kolei senior, który otrzymuje w tym roku 3000 zł brutto, w 2024 roku będzie mógł liczyć na dodatkowe 418 zł i jego świadczenie wyniesie 3418 zł brutto. Oczywiście ze względu na procentowy sposób wyliczania waloryzacji, im większa emerytura, tym większy zysk z waloryzowanego świadczenia.

