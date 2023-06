Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie. Najnowsze dane GUS

Średnia płaca w Polsce

Według najnowszych danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według sekcji PKD pozostało nadal zróżnicowane. W 2022 r. wahało się od 4127,68 zł w sekcji "Zakwaterowanie i gastronomia" do11101,46 zł w sekcji "Górnictwo i wydobywanie". Było to odpowiednio o 35,0% mniej i o 74,9% więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. We wszystkich sekcjach PKD w stosunku do 2021 r. zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto. Wzrost ten wyniósł od 5,9% w sekcji "Edukacja" do 22,6% w sekcji "Górnictwo i wydobywanie".

GUS podał też dane dotyczące minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2021 r. o 210,00 zł i wyniosło 3010,00 zł. Stanowiło ono 47,9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej bez wypłat nagród rocznych. Według danych wstępnych w grudniu2022 r. wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 402,6 tys. zatrudnionych osób.

