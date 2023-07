800 plus dostaniesz już we wrześniu. ZUS przyjmuje wnioski. Od kiedy? Jak złożyć?

"Zakończyliśmy proces generowania informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS według stanu na 31 grudnia 2022 r. Tak rekordowego wyniku, jeśli chodzi o termin udostępnienia IOSKU, Zakład w swojej historii nie miał. W ubiegłym roku zakończyliśmy akcję w połowie lipca" – powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

W czerwcu 2023 roku ZUS stworzył ponad 23,6 mln IOSKU za 2022 r. "Tak jak we wcześniejszych latach, nie wysyłaliśmy jej do ubezpieczonych w formie papierowej, lecz udostępniliśmy w wersji elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych. Ponad 9,7 mln zawiadomień z ogólnej puli to zawiadomienia, które – według stanu z 3 lipca 2023 r. – zostały udostępnione ubezpieczonym mającym profil na PUE" – dodał rzecznik Zakładu.

Waloryzacja kont i subkont ZUS. Jaki był jej wskaźnik?

W czerwcu, jak co roku, ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych w ZUS, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Stan kont i subkont ubezpieczonych zwiększył się o 450 mld zł.

W związku z waloryzacją osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, ZUS dopisał prawie 65 tys. zł. Jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to po waloryzacji stan konta zwiększył się o ponad 122 tys. zł.

Do waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie i subkoncie ubezpieczonego na 31 stycznia 2022 r. ZUS przyjął wskaźnik 114,40 proc. dla składek emerytalnych zewidencjonowanych na koncie i 109,20 proc. dla środków zewidencjonowanych na subkoncie.

