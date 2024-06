Automaty z napojami i przekąskami w PKP Intercity. Nowość w podróży

100 zł dopłaty do prądu miesięcznie. Kto może się starać o dodatkowe pieniądze?

W pociągach PKP Intercity pasażerowie będą mogli skorzystać z wyczekiwanych maszyn vendingowych, które podniosą komfort podróżowania. W automatach będzie można kupić zimne i ciepłe napoje, świeże kanapki oraz przekąski - batony, wafelki, czipsy. W trakcie pilotażu codzienną obsługą automatów zajmie się spółka WARS.

Projekt ma na celu uzupełnienie oferty gastronomicznej we wszystkich pociągach kategorii IC. W każdym pociągu tej kategorii znajdować się będzie jedna para automatów (jeden na napoje zimne i przekąski oraz drugi na napoje ciepłe). Dzięki takiemu rozwiązaniu, pasażerowie będą mieli możliwość skorzystania z usługi gastronomicznej przez cały czas trwania podróży.

Płatność tylko kartą w automatach PKP Intercity

We wszystkich maszynach vendingowych możliwe będzie dokonywanie płatności tylko za pomocą karty. Pilotaż ma na celu wypracowanie zasad funkcjonowania, weryfikację skali zapotrzebowania i przygotowanie Spółki do realizacji usługi w docelowym zakresie. Po pozytywnym wyniku pilotażu, PKP Intercity będzie mogło skorzystać z prawa opcji na dostawę 118 automatów do 45 wagonów COMBO i 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74 wraz z serwisem technicznym automatów na kolejne 48 miesięcy.

W kolejnych wagonach, które do standardu COMBO modernizuje dla PKP Intercity H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych i Remtrak, automaty będą montowane w trakcie modernizacji.

- Wprowadzenie automatów vendingowych w pociągach PKP Intercity to kolejny krok w kierunku poprawy komfortu podróży. Chcemy, aby świadczone przez Spółkę usługi jak najlepiej spełniały oczekiwania naszych klientów. Teraz, bez względu na porę, pasażerowie będą mieli stały dostęp do napojów i przekąsek podczas podróży. Mamy nadzieję, że program pilotażowy przebiegnie sprawnie i będziemy mogli sukcesywnie wprowadzać usługę na coraz większej liczbie tras – powiedział reprezentujący PKP Intercity Adam Wawrzyniak.

