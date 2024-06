PKP: nowe połączenia do Czech

W nowym rozkładzie jazdy, który zacznie obowiązywać od grudnia br. pojawią się cztery nowe połączenia do Czech. Pociągi będą zatrzymywać się nie tylko w największych polskich miastach, tj. Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu czy Wrocławiu, ale także w mniejszych ośrodkach, m.in w Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie i Kłodzku. Po stronie czeskiej przystanki zaplanowano m.in. w Pardubicach. Połączenia będą realizowane w godzinach porannych, popołudniowych oraz nocą. Dokładne godziny odjazdów zostaną podane do wiadomości jesienią, po oficjalnym opublikowaniu nowego rozkładu jazdy.

- Nad projektem pracują wspólnie zespoły obu przewoźników. Biorąc pod uwagę znaczenie obsługiwanych miast oraz częstotliwość kursowania pociągów, będzie to bardzo dobra oferta dla pasażerów obu krajów Unii Europejskiej – powiedział Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.

Dzięki skoordynowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury prac PKP Intercity i PKP Polskich Linii Kolejowych, jeszcze przed uruchomieniem połączeń zostanie poprawiona prędkość na linii kolejowej do Kłodzka i granicy w Międzylesiu. Dzięki temu pociągi połączą Wrocław z Pragą w czasie poniżej 4 godzin. To dużo szybciej niż autobusem, a także szybciej niż samochodem, z uwzględnieniem koniecznych postojów i natężenia ruchu w miastach. Natomiast czas przejazdu z Gdyni do Pragi wyniesie ok. 9 godzin.

Jaka jest aktualna oferta połączeń do Czech

Liczba podróżujących koleją pomiędzy Polską a Czechami systematycznie rośnie - w ostatnich latach podwoiła się. W aktualnie obowiązującym rozkładzie jazdy, pociągami pomiędzy Polską a Czechami można podróżować:

7 razy dziennie z Warszawy i Katowic,

6 razy dziennie z Krakowa,

3 razy dziennie z Rzeszowa

2 razy dziennie z Przemyśla,

1 raz dziennie z Wrocławia.

Dodatkowo, w sezonie letnim kursują 2 pary pociągów z Bohumina do Kołobrzegu, Łeby oraz na Hel.

