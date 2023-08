1,5 mln seniorów dostanie mniej pieniędzy! Kto straci na 14. emeryturze?

Kto nie dostanie 14. emerytury w 2023 roku?

Kryteria przyznawania 14. emerytury różnią się od zasad przyznawania 13. emerytury, którą otrzymują wszyscy seniorzy bez wyjątku i w pełnej wysokości. W przypadku 14-tki obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co w praktyce oznacza pomniejszanie 14-tki seniorom z wyższymi emeryturami stałymi. Okazuje się, że spora grupa jest poszkodowana, bo to aż 1,5 mln zł. A warto podkreślić, że wysokość emerytury zależy od wielu czynników, w tym np. od wysokości pensji i tym samy składek emerytalnych czy lat pracy. Dlaczego ktoś kto uczciwie wypracował sobie dobre świadczenie ma tracić na 14. emeryturze? Niestety, zasady zasadami i ich nie przeskoczymy. Zatem jakich kwot seniorzy powinni spodziewać się od swoich płatników (głównie ZUS) na przełomie sierpnia i września? Z wyliczeń wynika, że seniorzy z emeryturą poniżej tysiąca złotych otrzymają pełną 14-tkę, czyli 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto). Później będzie ona niższa aż dojdzie do kwoty 50 zł brutto. 14. emerytura może być pomniejszona według zasady "złotówka za złotówkę" dla emerytów i rencistów, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale od 2900 zł do 4438,44 zł brutto. Ci, których świadczenie przekracza tę graniczną kwotę bliską 4 500 zł, 14.emerytury już nie dostaną. Co istotne, w tej grupie są m.in. ci seniorzy, którzy przed marcową waloryzacją łapali się jeszcze na 14-tkę. Dodatkowe emerytury będą wpływały na konta lub przyniesie je listonosz razem ze stałą emeryturą.

