Dino szuka pracowników. Ile płacą w polskim markecie?

Praca w Dino

W handlu wciąż brakuje rąk do pracy. Niemal wszystkie sieci handlowe szukają pracowników. W tej grupie jest także sieć Dino. Aktualnie na stronie internetowej Dino można znaleźć blisko 2400 ofert pracy. Trwają nabory na stanowiska głównych kategoriach: markety, magazyny, centrala oraz praca w terenie. na jakie wynagrodzenie można liczyć? Według informacji z serwisu Indeed, średnie wynagrodzenie na stanowisku kasjera w Dino wynosi około 4300 zł brutto miesięcznie. Jednak wszystko wskazuje na to, że niebawem Dino będzie musiało dać pracownikom podwyżki, bo w 2025 r. minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie do 4666 zł brutto.

Dino otwiera kolejne sklepy

Sieć Dino cały czas się rozwija i otwiera kolejne sklepy. Sieć informuje, że od stycznia do końca września otworzyła w Polsce 167 nowych sklepów. I tym samym na koniec września sieć miała 2572 sklepy. W I półroczu 2024 r. przychody ze sprzedaży Grupy Dino wyniosły 13,9 mld zł i były o 15,1% wyższe niż w I pół. 2023 r.

Inwestycje Dino

Sieć Dino inwestuje także w odnawialne źródła energii. Na początku lipca aż 91 proc. sklepów Dino miało instalacje fotowoltaiczne. Własne instalacje odnawialnych źródeł energii działają także w trzech centrach dystrybucyjnych grupy. Łączna moc instalacji OZE należących do Grupy Dino wyniosła 91,8MW. Dino Polska uzyskała w I pół. 2024 r. 45,1 GWh energii ze słońca, o 33,8% więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.

Dino Polska S.A. to polska sieć supermarketów, założona w 1999 przez Tomasza Biernackiego. Sklepy sieci są zlokalizowane głównie w małych i średnich miastach oraz na peryferiach dużych miast. Siedziba firmy mieści się w Krotoszynie.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.