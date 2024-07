Program Aktywny Rodzic ma pomóc pogodzić pracę i opiekę nad dzieckiem

Aktywny Rodzic to nowy program, który pomoże rodzicom godzić pracę z opieką nad dziećmi do lat trzech. Ruszy 1 października. Od tej daty opiekunowie będą mogli składać wnioski o jedno z trzech nowych świadczeń. Przyznawaniem i wypłatą wsparcia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jedno z trzech świadczeń do wyboru jest określane potocznie jako "babciowe".

"Dla pracujących opiekunów przeznaczone jest świadczenie +aktywni rodzice w pracy+. Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, to będzie na nie przysługiwać świadczenie +aktywnie w żłobku+, które zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS. Trzeci rodzaj wsparcia to świadczenie +aktywnie w domu+, które zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy i obejmie także pierwsze dziecko" – wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Zaznaczył, że prawo do świadczeń nie będzie zależało od dochodów rodziny.

Aktywny Rodzic - harmonogram. Pierwsze wypłaty babciowego na przełomie listopada i grudnia

Rzecznik zapewnił, że ZUS wdraża ustawę zgodnie z przyjętym planem. "Będziemy gotowi do obsługi tego zadania. Wnioski można będzie składać tylko elektronicznie od 1 października 2024 r." - przypomniał.

ZUS planuje pierwsze wypłaty na przełomie listopada i grudnia. Według szacunków ZUS z programu Aktywny rodzic będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. "Rządowe rozwiązania mają ułatwić rodzicom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową" - podkreślił Żebrowski.

W danym miesiącu na dziecko będzie można pobierać tylko jeden rodzaj świadczenia z programu "Aktywny rodzic". Będzie można jednak zastąpić jeden rodzaj wsparcia drugim, na przykład gdy zmieni się sytuacja zawodowa wnioskodawcy.