Program "Aktywny rodzic" to 3 wersje do wyboru, jedna dotyczy dofinansowania żłobka

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" to 1500 zł miesięcznie na czas 24 miesięcy – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami – 1900 zł miesięcznie. Dofinansowanie potocznie określane jako babciowe można przeznaczyć np. na nianię.

Drugie świadczenie - "aktywnie w żłobku" - ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Świadczenie ma być kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie to kwota 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością.

Trzecie świadczenie – "aktywnie w domu" – będzie przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie "aktywnie w domu" będzie przysługiwało na takich samych zasadach, jak dotychczas funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Świadczenie to kwota 500 zł miesięcznie na 24 miesiące.

"Aktywnie w żłobku" - uwaga na element, który ogranicza dofinansowanie

Zgodnie z art. 15 ust. 4. Ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”

"Świadczenie „aktywnie w żłobku” przysługuje, jeżeli wysokość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie jest wyższa niż koszt pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumiany jako 120 % uśrednionych miesięcznych wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie jednemu dziecku opieki odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (...)"

Co to oznacza w praktyce? Rodzice korzystający z usług żłobków ze stawkami znacznie powyżej średniej rynkowej mogą być postawieni przed wyborem - albo znaleźć tańszy żłobek, albo stracić dofinansowanie. Albo przejść na inną wersję przewidzianą przez ustawę i zatrudnić nianię.