Banki nie przejmują się orzeczeniem TSUE? Mają czas na budowę kapitału

Kluczowa opinia rzecznika TSUE w sprawie frankowiczów!

Rzecznik TSUE wydał opinię poprzedzającą orzeczenie trybunału, według którego Frankowicze mają odzyskać pieniądze. Wygląda na to, że mimo to, nie ma zbyt dużego zagrożenia dla sektora bankowego.

- Zmiany w ustawie o obligacjach, w ramach których wprowadzany jest nowy rodzaj instrumentu dłużnego, obligacje kapitałowe, które mogą być wykorzystywane przez instytucje finansowe do podwyższenia swoich kapitałów, a także zmiany, które wprowadzają nowy instrument wsparcia banków przez państwo w postaci zasilenia funduszy własnych, są efektem implementacji przepisów unijnych - mówił Patkowski dla PAP.

Jak podkreślał wiceminister, w ramach Komitetu Stabilności Finansowej analizowane są ryzyka, które mogą wpłynąć na system bankowy i nie widać większych zagrożeń. Stwierdził, że wprowadzane nowelizacją ustawy o obligacjach instrumenty nie mają związku z oczekiwanym wyrokiem TSUE w kwestii prawa do pobierania przez banki wynagrodzenia za kapitał od umów kredytów hipotecznych, które są denominowane we frankach szwajcarskich, jeśli sąd unieważnił umowę.

- Warto zwrócić uwagę, że uformowała się już pewna linia orzecznicza. Przede wszystkim coraz częściej sądy stwierdzają, że umowa zawiera klauzule abuzywne, co prowadzi do upadku tej umowy, a więc do jej unieważnienia. Orzecznictwo nie przyjęło więc wykładni prezentowanej przez banki, która oznaczałaby sanowanie takiej umowy. Jednocześnie jednak upadła też linia orzecznicza, którą można by nazwać "mieszkaniem za darmo" a która zakładała, że bank musi zwrócić klientowi zapłacone raty, ale klient nie musi oddawać bankowi wypłaconej kwoty kredytu. Sprawa dotyczy tego, czy bankowi należy się jakieś wynagrodzenie za kapitał, niezależnie jak to wynagrodzenie miałoby zostać wyliczone, czy też klient musi oddawać wyłącznie kwotę kredytu netto - oceniał wiceminister finansów.

Banki od lat są gotowe na negatywy wyrok TSUE

- Zawiązywane od dłuższego czasu rezerwy i zawierane przez sektor bankowy ugody pokazują, że sektor jest gotowy na różne, jednak utrzymujące tę wypracowaną już linię, orzeczenia TSUE. One mogą być dla banków kosztowne, trudne, ale wiadomo już, że uniknęliśmy najbardziej szkodliwych dla sektora bankowego scenariuszy - stwierdził Patkowski zaznaczając, że sektor bankowy od lat szykuje rezerwy w razie negatywnego wyroku.

Patkowski podkreśla, że banki powinny decydować się na sprawiedliwe ugody z klientami, bo będzie to dla nich korzystniejsze niż decyzje sądu. Jak zauważył, póki co tylko trzy banki mają program ugód.

