Banki stawiają warunki Tuskowi ws. wakacji kredytowych. Wykładają 2,5 mld zł

Bankowcy: FWK lepsza alternatywą dla wakacji kredytowych

W środę prezes ZBP Tadeusz Białek powiedział, że sektor bankowy jest gotów przekazać 2,5 mld zł na wsparcie FWK, jeśli rząd odstąpi od prac nad wydłużeniem wakacji kredytowych. Przedstawiciele ZBP podkreślali w środę na konferencji prasowej, że FWK jest lepszą formą pomocy kredytobiorcom.

„Jesteśmy gotowi jako sektor bankowy w przypadku odstąpienia przez rząd od pracy nad przepisami o wakacjach kredytowych na przekazanie kwoty 2,5 mld zł, które w ocenie skutków regulacji podano jako koszt wakacji, na wsparcie Funduszu Wsparcia Kredytowego” – powiedział w środę na konferencji prasowej prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

Stwierdził, że wakacje kredytowe to złe rozwiązanie, że jest ono „wysoce szkodliwe dla moralności płatniczej Polaków” i że „wpisują się one w politykę masowego rozdawnictwa kosztem niektórych branż”. Jednocześnie stwierdził, że to Fundusz Wsparcia Kredytobiorców powinien być głównym źródeł pomocy dla osób, które mają problemy z obsługą rat kredytu i przypomniał, że tylko 14 proc. osób, które skorzystały z wakacji kredytowych, rzeczywiście potrzebowały pomocy.

„Przeprowadzona analiza wskazuje, że w sytuacji realnych trudności finansowych to mechanizm FWK dostarcza większe wsparcie kredytobiorcom niż wakacje kredytowe” – powiedziała wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka.

Symulacje bankowców dla likwidacji wakacji kredytowych

Podczas konferencji przedstawiła symulacje, jak na koszty obsługi kredytu wpływają wakacje kredytowe a jak będzie wpływać wsparcie z FWK po wejściu w życie zmian, nad którymi obecnie pracuje resort finansów i których projekt został opublikowany.

„Wakacje kredytowe pozwalają na obniżenie średniej raty kredytu o 1/3 w trakcie ich trwania, podczas gdy wsparcie FWK ogranicza raty do minimum przez okres 40 miesięcy” – mówiła wiceprezes ZBP. – „Wakacje kredytowe zmniejszają nieznacznie sumę zapłaconych przez klienta odsetek wskutek ich przesunięcia na okres, kiedy stopy będą niższe. Przewaga wsparcia w ramach FWK nad wakacjami kredytowymi jest widoczna przede wszystkim w odniesieniu do mniej zamożnych kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt nie wyższy niż 1 mln zł” – dodała.

Podkreśliła, że im krótszy okres kredytowania, tym przewaga wsparcia w postaci FWK jest większa, dodała także, że ze względu na wbudowany w fundusz mechanizm umorzenia części rat, pozwala on obniżyć „kwotę wsparcia do zwrotu przez klienta”.

Czy wakacje kredytowe blokują nowe kredyty?

Jednocześnie przedstawiciele ZBP przedstawili wyliczenia, z których wynika, że sięgający 14 mld zł koszt wakacji kredytowych był jednym z obciążeń zewnętrznych, które mocno ograniczyły możliwość udzielania przez banki kredytów. Wśród tych obciążeń wymieniono także podatek bankowy w kwocie 35,39 mld zł, który według szacunków banków spowodował ubytek kredytów rzędu 184 mld zł, oraz rezerwy na ryzyko kredytów we frankach, które to rezerwy dały ubytek rzędu 316 mld zł. Zdaniem bankowców, te obciążenia zewnętrzne sięgają 30 mld zł rocznie.

