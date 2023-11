Wakacje kredytowe 2023/2024: dwie koncepcje. Która wygra?

Wakacje kredytowe ustanowione na lata 2022/2023

Ustawa przewidująca wakacje kredytowe została uchwalona w 2022 r. Zakres regulacji objął zawieszenie rat kredytów w latach 2022 i 2023. Oznacza to, że potrzebne są kolejne zmiany w prawie, żeby przywilej pozostał w roku 2024.

Wakacje kredytowe – dwie różne koncepcje poprzedniego i przyszłego rządu

Zasada dyskontynuacji po wyborach sprawia, że projekt dotyczący wakacji kredytowych złożony w poprzednim sejmie, musi być złożony ponownie.

Projekt przedłużający wakacje kredytowe (zakładający obowiązywanie również w 2024 r.) został złożony w nowym sejmie. Jednak autorami są przedstawiciele rządu poprzedniej kadencji, co stawia przyszłość projektu pod znakiem zapytania.

Informacja ze strony gov.pl opublikowana pod koniec października obecnego roku tłumaczy zasady przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 r. Według projektu:

· Dla kredytów do 400 tys. zł - nie jest konieczne spełnienie dodatkowych warunków dla skorzystania z wakacji kredytowych

· Dla kredytów od 400 do 800 tys. zł - program ma być dostępny tylko w przypadku, gdy koszt obsługi kredytu (rata kapitałowa i odsetkowa) przekracza 50 procent dochodu gospodarstwa domowego. Uwzględniony zostanie średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku

Warunkiem dopuszczenia do wakacji kredytowych jest wzięcie kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.

Według projektu, w 2024 r. pozostanie możliwość zawieszenia kredytu łącznie na cztery miesiące:

· 1 miesiąc w I kwartale (styczeń-marzec 2024)

· 1 miesiąc w II kwartale (kwiecień-czerwiec 2024)

· 1 miesiąc w III kwartale (lipiec-wrzesień 2024)

· 1 miesiąc w IV kwartale (październik-grudzień 2024)

Wakacje kredytowe, według projektu, mają dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.

Na dzień dzisiejszy powyższe założenia można uznać za oficjalny projekt. Jednak pojawiły się wyraźne sygnały, że wakacje kredytowe w 2024 r. zostaną ustalone na innych zasadach.

Wakacje kredytowe – jaka jest koncepcja przyszłego rządu?

- (…) jeśli dzisiaj jest przestrzeń i istnieje faktyczna potrzeba przedłużenia wakacji kredytowych, to na pewno nie w tej formule. Nie kwota kredytu, a zdolność do obsługi długu powinna być podstawowym kryterium (…) przyszły rząd musi zaopiniować ten program pod kątem różnych kryteriów: oceny zdolności do obsługi długu, stosunku dochodu rodziny do kosztów życia. Po objęciu władzy musimy oszacować kondycję portfela kredytowego polskich rodzin – podkreśliła w rozmowie z money.pl Paulina Hennig-Kloska, posłanka Polski2050.

Stanowisko wiceprzewodniczącej Polski2050 nie może być uznane za oficjalne stanowisko przyszłego rządu. Jednak to ważny sygnał, że zasady wakacji kredytowych określone przez poprzedni rząd, mogą się zmienić na bardziej skomplikowane.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.