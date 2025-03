Spis treści

Artur Bartoszewicz telefoniczną rozmowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem jako dogadywanie się dwóch hegemonów na swoich warunkach. Twierdzi, że konflikt na Ukrainie jest wojną proxy między USA a Rosją. Jego zdaniem, Ukraina, wciągnięta w ten konflikt, może nie być zainteresowana jego zakończeniem na warunkach podyktowanych przez mocarstwa. Bartoszewicz podkreśla, że Polska stała się adwokatem jednego z hegemonów, co uważa za złą rolę, uniemożliwiającą obronę własnych interesów i udział w ewentualnych rozmowach pokojowych. Twierdzi, że interesem USA jest ustabilizowanie sytuacji na froncie i odciągnięcie Rosji od Chin, które są dla nich największym zagrożeniem. Europa natomiast, według Bartoszewicza, jest w amoku wspierania Ukrainy, co ostatecznie obciąży Polskę. Odnosząc się do obaw przed agresją rosyjską, Bartoszewicz uważa, że Rosja nie zaatakuje Polski fizycznie, lecz będzie prowadzić wojnę hybrydową, a polscy politycy sami przyczyniają się do destabilizacji kraju poprzez ciągłe straszenie wojną

Mentzen jest perfidny

Bartoszewicz wyraża zaskoczenie, ale i pewne zrozumienie wzrostu popularności Sławomira Mentzena. Uważa, że początkowo mogło to leżeć w interesie Rafała Trzaskowskiego, by osłabić kandydata PiS. Jednakże, Bartoszewicz krytycznie ocenia program gospodarczy Mentzena, określając go jako zbiór haseł. Szczególnie negatywnie odnosi się do propozycji niskich i prostych podatków, zarzucając Mentzenowi naiwność i perfidię, gdyż jako doradca podatkowy żyje ze skomplikowanego systemu. Bartoszewicz twierdzi, że Mentzen wykorzystuje politykę do prywatnych interesów. Podkreśla, że Polska ma skomplikowany system podatkowy, a największym problemem dla przedsiębiorców jest zmienność przepisów i nadmiar regulacji.

Koniec z wiekiem emerytalnym

Bartoszewicz opowiada się za całkowitą likwidacją pojęcia wieku emerytalnego. Jego zdaniem, każdy obywatel powinien mieć prawo do decyzji o przejściu na emeryturę w dowolnym momencie. Proponuje system informowania obywateli na bieżąco o stanie zgromadzonych składek i prognozowanej wysokości emerytury, co pozwoliłoby im podejmować świadome decyzje. Krytykuje obecny system, w którym różne grupy zawodowe mają odmienne warunki emerytalne – na przykład służby mundurowe, czy prokuratorzy. Jako dodatkowe źródła finansowania emerytur wskazuje zyski spółek Skarbu Państwa i dochody z eksploatacji zasobów naturalnych Polski.

Obniżenie podatku VAT

Bartoszewicz uważa, że obniżenie podatku VAT o jeden punkt procentowy powinno było zostać wprowadzone już dawno. Jednakże, podkreśla, że głównym problemem nie jest sama wysokość stawki VAT (23%), lecz efektywna stawka podatku oraz wysokie kwoty zwrotu VAT. Twierdzi, że obniżenie obciążeń podatkowych zwiększyłoby dynamikę rozwoju przedsiębiorstw, ich obroty i wpływy podatkowe z innych tytułów. Podkreśla, że zmiany w VAT powinny iść w parze z działaniami w innych systemach podatkowych, takimi jak CIT i PIT, aby zachować bezpieczeństwo budżetowe i jednocześnie pobudzić gospodarkę.

Nie dla euro

Bartoszewicz stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu euro w Polsce. Uważa, że posiadanie własnej waluty, złotego, jest wybitną korzyścią, pozwalającą Polsce szybciej wychodzić z kryzysów i prowadzić własną politykę pieniężną. Jego zdaniem, oddanie polityki pieniężnej po utracie kontroli nad polityką fiskalną oznaczałoby totalną kolonizację narodu. Polski złoty jest dla niego narzędziem tożsamości i siły, umożliwiającym konkurowanie z innymi gospodarkami. Dodatkowo, Bartoszewicz kontrowersyjnie twierdzi, że 40 proc. terytorium Polski jest pod władaniem zewnętrznym ze względu na dyrektywy unijne dotyczące ochrony środowiska, które uniemożliwiają realizację inwestycji. Oskarża Niemcy o finansowanie "ekoterroryzmu" w Polsce, mającego na celu blokowanie rozwoju kraju.

