Będą dopłaty do rowerów elektrycznych? Start programu nie wcześniej niż w 2025 roku

Program dopłat do rowerów NFOŚiGW elektrycznych w trakcie konsultacji

Na początku lipca NFOŚiGW poinformował, że na dopłaty do elektrycznych rowerów planuje przeznaczyć 300 mln zł w ramach nowego programu "Mój Rower Elektryczny". Konsultacje społeczne ws. programu odbywały się w lipcu.

Przedstawiciele funduszu w odpowiedzi na pytania PAP poinformowali, że podczas konsultacji programu zgłoszono ponad 500 uwag, które są weryfikowane.

- W związku z tym zapisy programu zostaną w miarę możliwości zmienione, zgodnie ze zgłoszonymi propozycjami. Po zakończonej weryfikacji planujemy opublikować na stronie konsultacji społecznych podsumowanie wszystkich zgłoszeń wraz z ich statusem oraz wyjaśnieniem - dodano.

Następnie projekt programu - jak dodano - trafi do akceptacji zarządu Funduszu oraz resortu klimatu i środowiska, a następnie będzie musiał być zaakceptowany przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Zgodnie z założeniami, program dopłat do elektrycznych rowerów ma być bowiem finansowany z Funduszu Modernizacyjnego, unijnego programu wspierającego transformację w kierunku neutralności klimatycznej.

- Jeżeli program uzyska akceptację EBI, wówczas zostanie opracowana dokumentacja dot. naboru wniosków o dofinansowanie. Po zaakceptowaniu dokumentacji na naszej stronie internetowej zamieszczone zostanie wówczas ogłoszenie o naborze wniosków, w którym wskazane będą informacje dot. m.in. warunków i terminu składania wniosków o dofinansowanie - zapowiedzieli przedstawiciele funduszu.

Kiedy dopłaty do rowerów elektrycznych i ile wyniosą

Na pytanie o to, kiedy mógłby ruszyć nabór wniosków, przedstawiciele NFOŚiGW poinformowali, że prawdopodobnie "nie wcześniej niż w przyszłym roku".

Założenia programu "Mój Rower Elektryczny" przewidują dotacje do zakupu nowych rowerów elektrycznych, w tym także do elektrycznych rowerów cargo i wózków rowerowych. Pomoc w zakupie roweru elektrycznego miałaby wynieść nie więcej niż 5 tys. zł, a rowerów cargo i wózków - do 9 tys. zł.

Dofinansowanie przysługiwałoby do zakupu nowego roweru oraz roweru cargo o szerokości do 0,9 m, a także nowego wózka rowerowego o szerokości powyżej 0,9 m.

- Musi to być pojazd poruszany siłą mięśni osoby nim jadącej, wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym) - informowano w lipcu.