Będą kary dla właścicieli mieszkań w Polsce. Wszystko przez brak tego urządzenia

2026-01-16 9:35

Alarmujące statystyki zatruć czadem i pożarów w domach skłoniły rząd do wprowadzenia obowiązkowych czujników dymu i tlenku węgla (czadu). Za brak takowych w nieruchomości grożą kary. Choć ustawa przewiduje terminy na ich montaż, Straż POżarna zaleca aby zrobić to jak najszybciej ze względów bezpieczeństwa.

  • Nowe przepisy MSWiA nakładają obowiązek instalacji czujników dymu i czadu w domach i mieszkaniach.
  • Terminy instalacji czujników zależą od rodzaju nieruchomości: nowe budynki, hotele/wynajem krótkoterminowy, pozostałe mieszkania i domy.
  • Prawidłowy montaż czujników jest kluczowy dla ich skuteczności – dowiedz się, gdzie je umieścić.
  • Brak czujników może skutkować karami administracyjnymi i problemami z ubezpieczeniem.

Czujniki dymu i czadu obowiązkowe w domach! Wyznaczono już terminy

Jak wynika z rozporządzenia MSWiA, właściciele domów i mieszkań w Polsce muszą zainstalować autonomiczne czujki dymu i tlenku węgla. W ten sposób rząd chce zapobiegać zatruciom czadem (zwanym też "cichym zabójcą") oraz zmniejszyć ilość ofiar pożarów. Czujkę dymu musi mieć każda kondygnacja, a w pomieszczeniach z piecem i kotłem powinna być czujka czadu.

Obowiązek wszedł już w życie w przypadku nowych budynków (oddanych po 23 grudnia 2024 roku).

W przypadku hoteli i nieruchomości wykorzystywanych w wynajmie krótkoterminowym (jak np. AirBnb, czy Booking), czujki dymu muszą być zamontowane do 30 czerwca 2026 roku.

W przypadku prywatnych mieszkań i domów, oddanych przed 23.12.2024; czas na montaż czujników jest do 1 stycznia 2030 roku. 

W przypadku braku montażu czujników możemy mieć problemy np. z ubezpieczeniem nieruchomości, planowane są też kontrole. Straż Pożarna zaleca jednak montaż czujników jak najszybciej ze względu na własne bezpieczeństwo.

Jak czujniki powinny być zamontowane w nieruchomości?

Czujnik tlenku węgla (czadu) powinien być zamontowany w pomieszczeniu, w którym znajduje się piec, kocioł gazowy, lub kominek. Jeśli mamy kilka takich pomieszczeń - czujka powinna być w każdym pomieszczeniu. Najlepiej zamontować ją w odległości 1-3 metrów od źródła ogrzewania.

Z kolei czujniki dymu powinny być zamontowane w każdej kondygnacji. Najlepiej aby były zamontowane na suficie w korytarzu, lub przedpokoju. Powinna być tak zlokalizowana, aby w razie alarmu obudzić nas w nocy.

Czujniki są autonomiczne i działają na baterię, nie musimy więc podłączać ich kablami. W związku z tym warto sprawdzać co jakiś czas stan baterii. Urządzenia kosztują zwykle kilkadziesiąt złotych.

