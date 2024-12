Areszt Janusza Palikota przedłużony. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności

W tych miesiącach warto przejść na emeryturę. Sprawdź, kiedy to się bardziej opłaca

Opcja dla dorabiających na etacie

Jak informuje Piotr Juszczyk Główny Doradca Podatkowy z infakt.pl, "działalność nierejestrowana ma swoje zalety – minimalne formalności, brak obowiązku opłacania składek ZUS (z wyjątkiem określonych usług) oraz opodatkowanie według skali podatkowej". Jeśli podatnik uzyskuje dochody wyłącznie z takiej działalności, w 2025 roku maksymalny podatek od przychodu 41 994 zł wyniesie 1449 zł.

Ekspert dodaje, że "co więcej, uwzględniając koszty, np. w wysokości 1000 zł miesięcznie, dochód netto może zmieścić się w kwocie wolnej od podatku (30 000 zł), co oznacza, że podatek nie będzie naliczony". W ocenie Juszczyka z infakt., "tego rodzaju działalność to świetna opcja dla osób dorabiających na etacie lub chcących przetestować swój pomysł na biznes.

Juszczyk ocenia, że "niemniej, obecny system miesięcznego limitu bywa problematyczny, zwłaszcza dla tych, którzy generują przychody w sposób nieregularny".

"Lepszym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie limitu rocznego, wynoszącego dziewięciokrotność minimalnej pensji. W 2025 roku roczny limit wynosiłby 41 994 zł, co pozwoliłoby na większą elastyczność i lepsze dostosowanie do zmieniających się warunków" mówi Juszczyk.

Jak podsumowuje ekspert, taki system ułatwiłby działalność nierejestrowaną, eliminując konieczność comiesięcznego kontrolowania przychodów, a roczny limit pozostałby niezmieniony.

Limity dla przedsiębiorców nierejestrowanych:

od 1 stycznia 2024 roku limit dla działalności nierejestrowanej 3181,5 zł (75 proc. od 4242 zł brutto);

od 1 lipca 2024 roku limit dla działalności nierejestrowanej 3225 zł (75 proc. od 4300 zł brutto);

od 1 stycznia 2025 roku limit dla działalności nierejestrowanej 3 499,5 zł (75 proc. od 4666 zł brutto).

Działalność nierejestrowana/nieewidencjonowana to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Można prowadzić działalność nierejestrowaną, jeżeli:

miesięczne przychody z działalności nie przekroczą limitu, czyli 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku

w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywano działalności gospodarczej.

Jeśli zostanie przekroczony miesięczny limit przychodu, działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą i od momentu przekroczenia limitu jest 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG.