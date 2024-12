Spis treści

Wzrost składek ZUS w 2025 roku

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to nie tylko decyzja o podjęciu pracy na własny rachunek, ale także konieczność zmierzenia się z różnymi obowiązkami, w tym opłacaniem składek ZUS. Dla wielu przedsiębiorców pierwsze miesiące działania firmy są kluczowe pod względem zarządzania kosztami, zwłaszcza w obliczu planowanych podwyżek składek.

Według projektu ustawy budżetowej na 2025 rok prognozowane przeciętne wynagrodzenie wzrośnie do 8673 zł. To podwyżka o 7,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W praktyce oznacza to wyższą podstawę wymiaru składek ZUS – 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 5203,8 zł, a składka ZUS na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców wzrośnie do 1773,96 zł miesięcznie (bez składki zdrowotnej). To o 173,64 zł więcej niż w 2024 roku.

- Wzrost składek ZUS to istotne wyzwanie dla małych firm, które często balansują na granicy opłacalności. Każda podwyżka obowiązkowych opłat może znacząco wpłynąć na płynność finansową i zdolność do inwestowania w rozwój. Dlatego przedsiębiorcy powinni szukać rozwiązań pozwalających na optymalizację kosztów stałych. Jednym z takich rozwiązań jest korzystanie z platform do rozliczeń współprac, które oferują możliwość wystawiania faktur bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Dzięki temu przedsiębiorca może uniknąć opłacania składek ZUS, koncentrując się na rozwijaniu swojej działalności, przy jednoczesnym zachowaniu legalności i przejrzystości rozliczeń. To szczególnie atrakcyjna opcja dla osób, które dopiero testują swoje pomysły biznesowe lub prowadzą działalność sezonową – komentuje Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme, platformie do rozliczeń podwykonawców.

Składka zdrowotna – jakie zmiany zajdą w 2025 roku?

Składka zdrowotna jest naliczana od dochodu lub przychodu, w zależności od wybranej formy opodatkowania. W 2025 roku minimalna składka zdrowotna wzrośnie do 419,94 zł, co wynika z podniesienia minimalnego wynagrodzenia do 4666 zł. Zasady jej naliczania pozostaną bez zmian, z wyjątkiem wyłączenia dochodów ze sprzedaży środków trwałych spod obowiązku opłacania składki.

Przykładowe stawki składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:

Zasady ogólne: 9 proc. dochodu,

Podatek liniowy: 4,9 proc. dochodu, ale nie mniej niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia,

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 9 proc. podstawy ustalanej w zależności od progu przychodu rocznego,

Karta podatkowa: 9 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ulgi ZUS dla nowych firm

Rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorcy w Polsce mogą liczyć na różnorodne formy wsparcia ze strony ZUS, które mają na celu zmniejszenie obciążeń finansowych w początkowych etapach prowadzenia firmy. Dzięki temu nowe firmy mają możliwość łatwiejszego startu i większej elastyczności w zarządzaniu swoimi finansami. Wśród dostępnych ulg znajdują się rozwiązania takie jak ulga na start, preferencyjne składki ZUS czy Mały ZUS Plus, które oferują różne formy redukcji obowiązkowych opłat. Poniżej przedstawiamy szczegóły każdej z tych ulg.

Ulga na start

Ulga na start to zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną. Warunkiem skorzystania z ulgi jest brak prowadzenia działalności w ciągu ostatnich 60 miesięcy oraz nieświadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy.

Ulga na start jest korzystnym rozwiązaniem, ale warto pamiętać, że w tym okresie przedsiębiorca nie jest objęty ubezpieczeniami społecznymi.

Preferencyjne składki ZUS

Po zakończeniu ulgi na start przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS przez kolejne 24 miesiące. Podstawą wymiaru składek jest 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, co w 2025 roku wynosi 1 399,8 zł. Miesięczny koszt preferencyjnych składek (bez ubezpieczenia chorobowego) to 408,60 zł.

Mały ZUS Plus

Po dwóch latach na preferencyjnych składkach przedsiębiorcy o przychodach nieprzekraczających 120 tys. zł rocznie mogą skorzystać z Małego ZUS Plus. To rozwiązanie pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek w zależności od dochodu, ale nie mniej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Czy opłaca się zakładać działalność gospodarczą?

Założenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem płacenia składek ZUS, niezależnie od tego, czy firma przynosi dochody. Dlatego warto dokładnie rozważyć, czy prowadzenie własnej firmy jest najlepszym rozwiązaniem w danej sytuacji.

- W 2025 roku składki ZUS dla przedsiębiorców znacznie wzrosną, co może być wyzwaniem, zwłaszcza dla nowych firm. Warto jednak pamiętać o dostępnych ulgach, takich jak ulga na start, preferencyjne składki czy Mały ZUS Plus, które mogą pomóc w obniżeniu kosztów na początku działalności. Jednocześnie, jeśli prowadzenie firmy wiąże się z dużymi opłatami, warto rozważyć alternatywy – np. platformy umożliwiające wystawianie faktur bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Korzystając z takich rozwiązań, można skupić się na rozwijaniu swojej pracy bez obciążenia kosztami administracyjnymi – podsumowuje Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme, platformie do rozliczeń podwykonawców.