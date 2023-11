Biegnijcie do Biedronki! Banany za 2 zł, masło za 4 zł, słodycze za darmo! [WIDEO]

Bezpieczny kredyt 2 proc. Ile osób się zdecydowało?

Sporządzono ponad 30 tys. umów kredytowych na zasadach Bezpieczny kredyt 2 proc. – podaje Business Insider.

W niektórych przypadkach doszło do niemiłej niespodzianki – brak przelewu w spodziewanym terminie. Akt notarialny określa maksymalny okres oczekiwania sprzedawcy na transfer środków, później okazuje się, że nic z tego.

Brak przelewu w terminie – czy w prawie jest luka?

"Zgodnie z postanowieniami umowy, jeśli zostaną spełnione warunki wypłaty kredytu w niej wskazane, wypłata następuje w terminie do pięciu dni roboczych po stwierdzeniu spełnienia przez klienta warunków uruchomienia lub do 10 dni roboczych w przypadku konieczności kontroli inwestycji po stwierdzeniu spełnienia przez klienta warunków uruchomienia danej transzy" – to tłumaczenie banku PKO BP cytowane przez Business Insider sugeruje, że ryzyka nie ma.

Wskazane wcześniej opóźnienia jednak występują. Wygląda na to, że brakuje ustawowych regulacji, które narzucają bankom termin przelewu. Z tego powodu bank może się spóźniać bez jakichkolwiek głębszych konsekwencji, a sprzedawca czuje obawę przed oszustwem.

Bezpieczny kredyt 2 proc. – co wpisać do aktu notarialnego, aby czuć się bezpieczniej?

Opisane zagadnienie pokazuje dodatkowy element, który należy wziąć pod uwagę przy załatwianiu formalności z Bezpiecznym kredytem 2 proc. Samo upewnienie się w konkretnym banku może być niewystarczające.

Doradcy kredytowi sugerują, aby zapewnić dodatkowy margines bezpieczeństwa w celu uniknięcia niepokoju – wpisać do aktu notarialnego termin 14 dni, pomimo bankowych zapewnień o terminie 5 dni na przelew.