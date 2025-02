i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) Wzrost bezrobocia

GUS

Bezrobocie w górę, plaga umów śmieciowych. Dane GUS niepokoją

Bezrobocie w styczniu wzrosło, podobnie jak w grudniu. Można to tłumaczyć sezonowym spadkiem popytu jednak niepokojących danych jest więcej. Wiele ofert to umowy śmieciowe, a w grudniu pracodawcy zgłosili w urzędach pracy liczbę nowych ofert, która jest to najniższa od pandemii.