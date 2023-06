Bank Gospodarstwa Krajowego podsumowuje rok 2022

Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK to bank rozwojowy i otwarty na wdrażanie nowych programów. Jego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, m.in. poprzez realizację programów takich jak Fundusz Trójmorza czy Program Inwestycji Strategicznych. Model biznesowy banku opiera się na 8 filarach:

Rozwój przemysłu

Infrastruktura, transport i logistyka

Finanse publiczne

Rozwój przedsiębiorczości

Spójność społeczna i terytorialna

Bezpieczeństwo strategiczne

Mieszkalnictwo

Ochrona zdrowia.

– Nasza misja się nie zmieniła od 1924 r., czyli już praktycznie od 100 lat wspieramy zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Naszą misją jest bycie liderem programu na rzecz zrównoważonego rozwoju. To są programy, filary w strategii na lata 2021- 2025 tj. zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne, współpraca i biznes międzynarodowy. To co nam wewnętrznie pomaga, to na pewno transformacja cyfrowa, procesowa oraz efektywny model zarządzania – mówiła podczas konferencji prasowej prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Cała strategia banku przekłada się na osiągnięcia Banku Gospodarstwa Krajowego w 2022 r. 335 mld zł to kwota, jaką bank wsparł polską gospodarkę. – Aż 84 proc. tej kwoty wygenerowanej dla gospodarki realizuje z powodzeniem cele zrównoważonego rozwoju, a najwięcej przekłada się na wzrost gospodarczy, godną płacę, innowacje, przemysł, infrastrukturę, czystą dostępną energię – dodaje prezes Daszyńska-Muzyczka, podkreślając, że w Polsce ilość zużywanej energii odnawialnej wzrasta wykładniczo, co oznacza, że używamy więcej zielonej energii, a spada wykorzystanie gazu i węgla. Z Raportu Zintegrowanego wynika, że tylko w 2022 r. bank przeznaczył: na rozwój przedsiębiorczości aż 85 mld zł, na finanse publiczne – 57 mld zł, a na transport i logistykę 48 mld zł. Największą kwota, 110 mld zł, została ulokowana w obszarze bezpieczeństwa, w tym energetycznego. Oprócz tego działania banku wpływają też na poprawę zdrowia, jakości powietrza, mieszkalnictwo i przemysł.

Zaangażowanie społeczne i aktywizacja seniorów

BGK buduje dobry kapitał, zarówno pieniężny, jak i społeczny, który ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Dlatego też wspiera (także poprzez fundacje) m.in. edukację, mieszkalnictwo czy transplantologię dziecięcą i zwiększa świadomość wśród społeczeństwa na jej temat. Bank angażuje się w aktywizację społeczną seniorów czy wspieranie uchodźców. Także w czasie pandemii Covid-19, wojny na Ukrainie i związanego z nią kryzysu energetycznego – BGK odegrał znaczącą rolę. Suma bilansowa wzrosła od 2018 r. do 2020 r. średnio o 25 proc.! Tendencję wzrostową widać też w kwestii zaangażowaniu banku w finansowanie -to już ponad 434 mld zł.

Kluczowe programy

Wśród najważniejszych osiągnięć Bank Gospodarstwa Krajowego wymienia m.in. Program Inwestycji Strategicznych – aż 98 proc. wsparcia i prawie 100 proc. samorządów, które dzisiaj z niego korzystają, a korzystać wreszcie też mogą najmniejsze gminy, gdyż to tylko 2 proc. wkładu własnego, a przez to realizować projekty, które w innych warunkach nie doszłyby do skutku; Programy Gwarancyjne – możliwość zachowywania miejsc pracy bądź utworzenia nowych (500 tys. zachowanych stanowisk w latach 2020-2022); Fundusz Trójmorza – to narzędzie do finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie Morza Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego, wciąż działa. To już 5 bardzo ważnych inwestycji dla całego regionu. Inwestycje są realizowane w trzech obszarach: transporcie, energetyce i cyfryzacji. Oprócz poprawy infrastruktury i zacieśnienia więzi wśród państw Europy Środkowej, Fundusz Trójmorza ma też przynieść zysk inwestorom. W BGK już po zaledwie 4 latach pieniądze są rozinwestowane, a inwestycje wspierające rozwój gospodarczy regionu - zrealizowane.– W okresie kryzysu zawsze ogromną rolę odgrywa państwo; kiedy hamują inwestycje prywatne, pobudzane są inwestycje publiczne – mówiła prezes Beata Daszyńska-Muzyczka. - Inwestycje realizowane w samym tylko 2022 r. to 5 tys. wniosków z programu Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 24,6 mld zł. Cały program to 11 tys. inwestycji w całym kraju na kwotę ponad 60 mld zł. Zadania, które realizowaliśmy i nasze wsparcie finansowe w zakresie ekspansji, jak i eksportu polskich firm, to ponad 130 projektów na kwotę 3,3 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego w krótkim czasie stał się obecny w 86 krajach z polskimi przedsiębiorcami na sześciu kontynentach.

Wsparcie Ukrainy

Pomoc Ukrainie w związku z wojną polega na udzielaniu finansowania przedsiębiorcom ukraińskim, również na terenach określanych jako zagrożone. BGK od samego początku wspiera swoich sąsiadów zza wschodniej granicy. Już w ciągu pierwszych dwóch tygodni od rozpoczęcia wojny Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył rachunek dla Narodowego Banku Ukrainy, który funkcjonuje do dziś. Eksperci zaznaczali, że zarówno przed wybuchem konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą Polski, jak i w czasie wojny, BGK pomagał Ukrainie. Finansowanie nie dotyczyło tylko polskich firm za granicą, ale rozwoju i finansowania Ukrainy m.in. poprzez dzielenie się doświadczeniem (w tym transformacyjnym), wiedzą analityczną, zasobami intelektualnymi.

– Odnowa zabytków, maturzyści, przedszkolaki - nasze zaangażowanie obejmuje tak wiele stref życia społecznego, że chyba niewiele nam zostało już do zagospodarowania. Jednak na wszelkie pomysły jesteśmy otwarci – podsumowuje Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Bank, który łączy

Prezes Beata Daszyńska-Muzyczka wspominała też o „tworzeniu przestrzeni do łączenia potencjału naukowego, biznesowego, finansowego, z włączeniem administracji publicznej”, aby projekty dotyczące zagospodarowania wody, nowych technologii wodorowych czy karbonowych mogły budować polską gospodarkę”. Jest to możliwe dzięki ponad 100 instytucjom i 18 uczelniom w całym kraju. Dzięki współpracy administracji publicznej z sektorem bankowym – łatwiej z kolei zarządzać ryzykiem w przypadku tak nowoczesnych projektów. Co istotne, BGK uzyskał ocenę 2. w ratingu ESG w skali od 1 do 5 (gdzie 1 – to najwyższa ocena), przyznaną przez agencję ratingową Sustainable Fitch. Bank został doceniony w szczególności za duży wkład w zrównoważony rozwój, ale też rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

