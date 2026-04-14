BGK powołuje spółkę „Chrobry”, która zainwestuje miliardy złotych w rozwój polskiej gospodarki obronnej i bezpieczeństwa.

Projekt, finansowany z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (blisko 23 mld zł z KPO), ma wspierać firmy i samorządy.

"Chrobry" ma na celu zatrzymanie kluczowych technologii w kraju oraz wzmocnienie polskiego kapitału.

Nowa spółka „Chrobry”. BGK stawia na bezpieczeństwo

BGK przygotowuje się do uruchomienia spółki celowej, która będzie wspierać kapitałowo polskie firmy działające w obszarze obronności i odporności państwa. Jak poinformował prezes banku Mirosław Czekaj, projekt jest już na finiszu.

– Niebawem zostanie podpisana umowa, środki zostaną przelane i zostanie zarejestrowana spółka celowa o nazwie „Chrobry” – przekazał.

Nowy podmiot powstanie przy BGK, ale formalnie nie będzie częścią jego grupy kapitałowej. Kluczową rolę odegrają tu środki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, do którego ma trafić blisko 23 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy.

Miliardy na rozwój firm i nowe technologie

Największa część środków zostanie przeznaczona na pożyczki, ale ważnym elementem będą też inwestycje kapitałowe. BGK planuje przeznaczyć około 7 mld zł na obejmowanie udziałów w firmach uznanych za perspektywiczne.

– „Chrobry” będzie się angażował kapitałowo w przedsięwzięcia, obejmując udziały w spółkach, również prywatnych. Dzięki temu przedsiębiorcy uzyskają kapitał np. na rozwijanie technologii czy skalowanie produkcji – podkreślił prezes BGK.

To nowy mechanizm wsparcia, który ma pomóc polskim firmom rosnąć i konkurować z zagranicznymi podmiotami.

Pożyczki i wsparcie dla samorządów

Znaczna część pieniędzy z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności trafi do przedsiębiorców i samorządów w formie preferencyjnych pożyczek. Jak zaznaczył Czekaj, będą to finansowania długoterminowe i nisko oprocentowane.

Środki mają posłużyć m.in. do realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Samorządy będą mogły budować obiekty ochronne czy mosty o podwójnym przeznaczeniu, które w razie potrzeby umożliwią transport ciężkiego sprzętu wojskowego.

Polska chce zatrzymać technologie u siebie

Jednym z głównych celów projektu jest wzmocnienie krajowego kapitału i zatrzymanie kluczowych technologii w Polsce. Jak podkreślił szef BGK, wiele rodzimych firm opracowuje innowacyjne rozwiązania, które budzą zainteresowanie zagranicznych koncernów.

– Nam zależy, żeby te firmy miały większy kapitał, ale by nadal był to kapitał polski – zaznaczył Czekaj.

BGK liczy także, że zaangażowanie spółki „Chrobry” przyciągnie dodatkowych inwestorów prywatnych i stworzy efekt mnożnikowy dla całego sektora.

BGK wraca do swojej historycznej roli

Finansowanie sektora obronnego nie jest dla BGK nowością. Bank przypomina, że już przed II wojną światową odgrywał kluczową rolę w budowie polskiego przemysłu zbrojeniowego.

– Dzięki Bankowi Gospodarstwa Krajowego Polsce udało się wdrożyć licencję na produkcję transportera Rosomak – przypomniał prezes.

Dziś BGK zarządza także Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych, który dysponuje nawet 70–80 mld zł rocznie.

Nowy impuls dla gospodarki i bezpieczeństwa

Uruchomienie „Chrobrego” i wykorzystanie środków z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności to jeden z największych projektów inwestycyjnych ostatnich lat. Jego celem jest nie tylko rozwój firm, ale także zwiększenie odporności państwa na kryzysy i zagrożenia.

Skala pieniędzy i zakres planowanych inwestycji pokazują, że Polska wchodzi w nowy etap budowy bezpieczeństwa – nie tylko militarnego, ale też gospodarczego.

