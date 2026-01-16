Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozmawia z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi (PEJ) o finansowaniu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, widząc w niej ogromny potencjał rozwojowy.

BGK zadeklarował możliwość zaangażowania się w projekt kwotą blisko 12 mld zł, co stanowi znaczącą część potrzebnego finansowania.

Całkowity szacowany koszt budowy wynosi 178 mld zł, z czego 60 mld zł ma pochodzić z budżetu państwa, a reszta z kredytów, w tym od agencji eksportowych i banków.

Komisja Europejska zgodziła się na pomoc publiczną, w tym dokapitalizowanie PEJ kwotą 60 mld zł, co otwiera drogę do realizacji projektu na Pomorzu z planowanym uruchomieniem pierwszego bloku w 2036 roku.

W piątek, 16 stycznia 2026 roku, rozpoczęły się rozmowy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe, dotyczące możliwości finansowania budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce przez BGK. Z komunikatu PEJ wynika, że prezes BGK Mirosław Czekaj spotkał się z wiceprezesem PEJ Piotrem Pielą, aby omówić tę kluczową kwestię.

„W czasie rozmów przedstawiliśmy stanowisko BGK i nasze możliwości finansowania budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Od kilku miesięcy podkreślamy, że w tej inwestycji widzimy ogromny potencjał rozwoju nie tylko dla sektora energetycznego, ale i dla całej gospodarki. Budowa elektrowni jądrowej w Polsce uruchomi bowiem szereg inwestycji i może być znaczących impulsem rozwoju. Dlatego ważnej jest, aby zaangażować w to polskich przedsiębiorców, którzy mają już doświadczenie przy tego typu projektach” - powiedział Czekaj, cytowany w komunikacie.

Mirosław Czekaj podkreślił, że BGK dostrzega ogromny potencjał w budowie elektrowni jądrowej, widząc w niej szansę na rozwój zarówno sektora energetycznego, jak i całej gospodarki. Zaznaczył, że ważne jest zaangażowanie polskich przedsiębiorców w ten projekt.

Deklaracja BGK z grudnia

W grudniu ubiegłego roku prezes BGK zadeklarował, że bank może zaangażować się w to przedsięwzięcie kwotą blisko 12 mld zł. Zastrzegł jednak, że ostateczny udział banku w finansowaniu będzie zależał od oceny ostatecznego modelu biznesowo-finansowego oraz skali ryzyka.

„Budując elektrownię jądrową, a razem z nią cały polski sektor jądrowy budujemy też silny fundament dla wzrostu gospodarczego Polski. Elektrownia jądrowa to m.in. nowe miejsca pracy, wsparcie przemysłu, wymiany handlowej czy też impuls dla sektora edukacyjnego. Myślimy w perspektywie kilkudziesięciu lat. I właśnie tu i teraz rozmawiamy o finansowaniu nie na dwa czy trzy kolejne lata, ale w perspektywie długoterminowej. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, to kolejny przykład tego, że polskie podmioty mogą być istotną część realizowanego przez nas projektu” – powiedział Piela.

Piotr Piela podkreślił, że budowa elektrowni jądrowej to inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki, tworząca nowe miejsca pracy, wspierająca przemysł i edukację. Zaznaczył, że współpraca z BGK jest dowodem na to, że polskie podmioty mogą odgrywać istotną rolę w realizacji tego projektu.

Koszt budowy i finansowanie

Ostatni szacunek kosztów budowy pierwszej elektrowni jądrowej wynosi 178 mld zł, czyli 42 mld euro, bez kosztów finansowania. Inwestor, czyli PEJ, zakłada, że 60 mld zł z budżetu państwa będzie stanowić 30% kosztów budowy, a pozostałe 70% zostanie sfinansowane długiem, którego dostarczą agencje kredytów eksportowych i banki komercyjne.

PEJ zebrało już deklaracje od 11 agencji na kwotę około 100 mld zł. W badaniu poziomu zainteresowania projektem ze strony banków spółka otrzymała 26 wstępnych ofert, których kwota - według spółki - kilkakrotnie przekracza potrzeby.

W grudniu 2025 r. Komisja Europejska wydała formalną zgodę na pomoc publiczną dla elektrowni. Obejmuje ona dokapitalizowanie PEJ kwotą 60 mld zł, 40-letni kontrakt różnicowy oraz objęcie gwarancjami Skarbu Państwa całości finansowania dłużnego. W zamian elektrownia będzie miała obowiązek sprzedawania co najmniej 70% wytwarzanej energii za pośrednictwem giełd energii.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać na Pomorzu i liczyć trzy bloki z reaktorami Westinghouse AP1000. Turbiny i generatory dostarczy francuska Arabelle Solutions. Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.

Poranny ring vod 1 16.01.2026