To mieszkania jak z najgorszego koszmaru. Patodeweloperka w czystym wydaniu. Złapiecie się za głowę! [GALERIA]

Mateusz Kobyłka
2026-02-08 10:23

Rynek nieruchomości w Polsce nie przestaje zaskakiwać. W ostatnich latach padały kolejne rekordy cenowe za metr. Głód mieszkaniowy jest tak duży, że na rynku pojawiają się od czasu do czasu oferty, obok których nie da się przejść obojętnie. Kawalerka za milion złotych? Mieszkanie, wyglądające jak scenografia do horroru? Sedes przy lodówce? Sprawdźcie, jakie „perełki” znaleźliśmy.

  • Na rynku pojawiają się oferty patodeweloperki, gdzie mieszkania o powierzchni od 9 m² są wynajmowane lub sprzedawane jako pełnoprawne lokale.
  • Przykłady to kawalerki z „ogródkiem” o powierzchni 3,2 m², gdzie nie mieści się nawet leżak, czy 9-metrowe "mieszkanie" z sedesem tuż obok łóżka.
  • Ceny wynajmu tych mikroskopijnych lokali sięgają nawet 2100 zł miesięcznie, co świadczy o absurdzie rynku nieruchomości.

Sedes obok łóżka, „ogródek”, na którym nie da się stanąć, klitki mniejsze niż psi kojec i ceny, które przyprawiają o zawrót głowy. To nie żart ani fikcja – to prawdziwe oferty z warszawskiego rynku nieruchomości.

W naszej GALERII ZDJĘĆ pokazujemy krok po kroku każde z tych mieszkań: od mikrokawalerek o powierzchni kilku metrów, przez wnętrza przypominające cele więzienne, aż po lokale reklamowane jak luksus, a wyglądające jak najgorszy koszmar.

Kliknij i zobacz, jak naprawdę wygląda patodeweloperka w czystym wydaniu. Ostrzegamy: po obejrzeniu tej galerii możecie złapać się za głowę. Zobacz to na własne oczy! Te zdjęcia mówią więcej niż tysiąc słów.

