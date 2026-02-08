To mieszkania jak z najgorszego koszmaru. Patodeweloperka w czystym wydaniu. Złapiecie się za głowę! [GALERIA]

Na rynku pojawiają się oferty patodeweloperki, gdzie mieszkania o powierzchni od 9 m² są wynajmowane lub sprzedawane jako pełnoprawne lokale.

Przykłady to kawalerki z „ogródkiem” o powierzchni 3,2 m², gdzie nie mieści się nawet leżak, czy 9-metrowe "mieszkanie" z sedesem tuż obok łóżka.

Ceny wynajmu tych mikroskopijnych lokali sięgają nawet 2100 zł miesięcznie, co świadczy o absurdzie rynku nieruchomości.

Sedes obok łóżka, „ogródek”, na którym nie da się stanąć, klitki mniejsze niż psi kojec i ceny, które przyprawiają o zawrót głowy. To nie żart ani fikcja – to prawdziwe oferty z warszawskiego rynku nieruchomości.

W naszej GALERII ZDJĘĆ pokazujemy krok po kroku każde z tych mieszkań: od mikrokawalerek o powierzchni kilku metrów, przez wnętrza przypominające cele więzienne, aż po lokale reklamowane jak luksus, a wyglądające jak najgorszy koszmar.

Kliknij i zobacz, jak naprawdę wygląda patodeweloperka w czystym wydaniu. Ostrzegamy: po obejrzeniu tej galerii możecie złapać się za głowę. Zobacz to na własne oczy! Te zdjęcia mówią więcej niż tysiąc słów.

