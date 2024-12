Biedny Sylwester Polaków. Nie uwierzysz, ile wydadzą na powitanie nowego roku

Niecałe 300 zł średniego wydatku na Sylwestra

Polacy planują wydać na Sylwestra średnio 268 zł, co jest kwotą porównywalną z poprzednim rokiem - wynika z badania "Sylwestrowe plany Polaków" na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Dodano, że 20 proc. badanych nie zamierza ponosić żadnych dodatkowych wydatków.

Wśród osób planujących wydatki, 29 proc. przeznaczy na ten cel ponad 200 zł, podczas gdy reszta ograniczy budżet do jeszcze niższych kwot.

Z badania wynika, że inflacja ma bezpośredni wpływ na decyzje związane z wydatkami sylwestrowymi – co czwarty Polak (24 proc.) planuje wydać mniej niż przed rokiem, natomiast 63 proc. deklaruje, że kwoty pozostaną na podobnym poziomie.

Domowe świętowanie na Sylwestra jako standard

Na sylwestrowe świętowanie w pojedynkę lub gronie domowników decyduje się 66 proc. badanych. Kolejne 21 proc. przewiduje świętowanie u rodziny lub znajomych bądź zaproszenie ich do siebie. Jak podano w opisie do wyników badania, te wyniki, identyczne jak w latach 2021-2023, podkreślają, że domowe świętowanie stało się dla Polaków standardem, zwłaszcza w obliczu niepewności gospodarczej.

"Dane dotyczące planowanych wydatków sylwestrowych potwierdzają, że inflacja wpływa nie tylko na codzienne decyzje zakupowe, ale także na budżet przeznaczany na okazjonalne świętowanie i zwyczaje. Zmiany stylu życia Polaków w podejściu do Sylwestra wyraźnie wskazują na ewolucję, która dostosowana jest do obecnych realiów gospodarczych. Wzrasta popularność bardziej oszczędnych form celebracji, co może odzwierciedlać nie tylko presję inflacyjną, ale także zmianę podejścia do konsumpcji i priorytetów życiowych" - komentuje wyniki badania główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski.