Biedronka czynna dłużej. Jak jest czynna Biedronka w niedzielę?

Jak jest czynna Biedronka w niedzielę?

W niedzielę 25 sierpnia 2024 roku ponad 3200 placówek sieci Biedronka będzie czynnych dłużej. Sklepy będą otwarte co najmniej do godziny 22:30. Dodatkowo w niedzielę, 25 sierpnia, we wszystkich sklepach Biedronka będą obowiązywać specjalne Rabato-godziny, podczas których pojawią się atrakcyjne promocje na wybrane produkty.

Do niedzieli 25 sierpnia w niższych cenach będzie można kupić m.in: wszystkie lody familijne Marletto 70% taniej przy zakupie drugiego produktu, a także kosmetyki do pielęgnacji włosów Head&Shoulders, Elseve, Garnier, Pantene czy Gliss w promocji 50% na drugi tańszy produkt. Produkty można ze sobą dowolnie mieszać. Klienci Biedronki mogą także skorzystać z promocji na płyny do płukania Lenor – przy zakupie 2 sztuk drugi produkt będzie tańszy aż o 72%.

Atrakcyjne promocje czekają też na posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka – do niedzieli będą mogli kupić pieluszki Dada aż 50% procent taniej przy zakupie drugiego produktu, pizze chłodzone Donatello drugi tańszy produkt 50% taniej oraz wszystkie soki i nektary Riviva 2+1 gratis. Do niedzieli 25.08 będzie można zakupić także wszystkie kawy Jacobs w promocji 25% taniej.

Szkolna wyprawka z Biedronki

Najbliższy weekend to dobry moment, by skompletować wyprawkę przed początkiem nowego roku szkolnego. Niezbędne artykuły szkolne już w cenach od zaledwie 19 groszy. Do soboty 24.08 klienci posiadający kartę lub aplikację Moja Biedronka mogą skorzystać z promocji 2+2 na artykuły szkolne, dlatego warto się pospieszyć, by przy zakupie 4 produktów 2 najtańsze otrzymać gratis. Artykuły piśmiennicze, papiernicze, piórniki, plecaki, worki, a także lampki szkolne można mieszać dowolnie. A w niedzielę handlową 25.08 na klientów również będą czekać specjalne, atrakcyjne promocje.