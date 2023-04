Biedronka i Lidl rozdają mięso za darmo! Ale są limity

Ukraińskie zboże w Polsce. Nowy minister ma plan. Co to oznacza dla rolników?

Biedronka – promocje na mięso i wędliny

Do 12 kwietnia środy świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs w promocji kupimy za 14,99 zł/kg, cena regularna to 23,90 zł. Limit dzienny 3 kg na kartę Moja Biedronka. Do 30 kwietnia w sklepach sieci możemy kupić świeżą ćwiartkę z kurczaka Kraina Mięs 36 proc. taniej czyli 6,99 zł/kg (zamiast 10,99 zł/kg.). Za darmo dostaniemy chude mięso mielone z szynki. Jeśli kupimy dwa opakowania, trzecie mamy gratis. Cena opakowania 500 g w tej promocji to 7,65 zł.

Do soboty 15 kwietnia w Biedronce zapłacimy za drugi produkt (schab wędzony na wiśniowo lub szynkę gotowaną w plastrach) mniej o 70 proc., czyli po 6,49 zł za opakowanie 250 g przy zakupie dwóch produktów.

Promocje na mięso i wędliny w Lidlu

Pierś z kurczaka Rzeźnik kosztuje 17,99 zł/kg, ale promocja trwa dłużej niż Biedronce, bo aż do końca kwietnia. Tu również obowiązują limity, na jeden paragon możesz kupić maks. 3 kg. Jeśli przekroczysz limit każde kolejne opakowanie ma cenę regularną 23,9 zł/kg. Mamy też dobrą promocję na uda lub podudzia XXL. Za kg zapłacimy 6,99 zł, na paragon możemy kupić aż 4 kg w promocyjnej cenie. Tylko we wtorek 11 kwietnia w promocji w sklepach sieci jest mięso mielone wieprzowe Rzeźnik. Za opakowanie w cenie regularnej zapłacimy przy kasie 7,99 zł/400 g (9,98 zł/kg). W promocji 1+1 gratis zapłacimy tylko 3,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań. Na jeden paragon można kupić tylko 2 opakowania. Do środy12 kwietnia, wszystkie wędliny w plastrach Pikok, 250 g, drugie produkt jest aż 70 proc, tańszy. Opakowania możemy dowolnie mieszać.

