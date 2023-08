Biedronka, Lidl, Dino czy Auchan. Gdzie jest najtaniej?

300 złotych z ZUS na dzieci. Kto nie ma prawa do 300 plus?

Biedronka każdego dnia chce oferować swoim klientom najkorzystniejsze ceny i tworzyć jak najwięcej okazji do oszczędzania. Dlatego, niecały tydzień po pierwszej akcji, przedstawiciele sieci w dniu 08.08.2023 po raz kolejny zrobili zakupy w kilku konkurencyjnych sklepach, aby porównać ceny w sposób najbardziej obiektywny, czyli na podstawie paragonów. W Auchan, Dino, Lidlu i Biedronce wrzucili do koszyka 20 dokładnie takich samych produktów – oferowanych przez wszystkie sieci, tej samej, konkretnej marki i w takim samym opakowaniu pod względem gramatury. Wszystkie zakupy zrealizowano bez użycia kart lojalnościowych danych sieci.

Co wyszło z porównania 4 paragonów? Za takie same produkty dostępne we wszystkich sieciach, klienci w tym samym dniu najmniej zapłacili w Biedronce – 170, 73 zł. W Lidlu wartość koszyka wyniosła 174,05 zł, w Dino – 179,63 zł, a w Auchan – 182,21 zł.

- "Biedronka chce być prawdziwym liderem niskich cen i nasze zobowiązanie przekładamy na realne działania. Tym razem w trakcie zakupów u konkurencji porównaliśmy jedne z najczęściej wybieranych przez klientów produktów, jak cukier, woda, kawa, margaryna, czy kabanosy. I znowu pokazujemy, że u nas klienci za takie same produkty powszechnie dostępne na rynku zapłacą najmniej." Grzegorz Pytko, dyrektor działu zakupów w sieci Biedronka

Wszystkie paragony z listą produktów, które znalazły się w koszyku, dostępne pod linkiem: Biedronkowy koszyk oszczędności.

