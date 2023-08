Najtaniej w Biedronce. Tak uważa sama sieć i uderza w Dino, Lidla i Auchan

Najtańszy koszyk zakupów jest w Biedronce

Aby sprawdzić, czy oferta Biedronki jest najkorzystniejsza, przedstawiciele sieci w dniu 2.08.2023 zrobili zakupy w kilku konkurencyjnych sklepach. Porównali ceny w sposób najbardziej obiektywny, czyli na podstawie paragonów. W Auchan, Dino, Lidlu i Biedronce wrzucili do koszyka 20 dokładnie takich samych produktów – oferowanych przez wszystkie sieci, tej samej, konkretnej marki i w takim samym opakowaniu pod względem gramatury. 19 produktów pochodzi z listy wchodzącej w skład koszyka zakupowego ASM Sales Force Agency, wyliczającej wartość koszyka w największych sieciach handlowych. Dodatkowo, jako 20. został dodany jeden z najczęściej wybieranych produktów w czasie codziennych zakupów - dostępne wszędzie masło Mlekovita 200g. Odrzucono też produkty, które nie były dostępne we wszystkich 4 sieciach lub nie występowały w takich samych gramaturach. Wszystkie zakupy zrealizowano bez użycia kart lojalnościowych danych sieci. Jak pokazują paragony, za takie same produkty dostępne we wszystkich sieciach, klienci w tym samym dniu najmniej zapłacili w Biedronce – 140, 31 zł. W Auchan wartość koszyka wyniosła 145,16 zł, w Lidlu – 148,65 zł, a w Dino – 190,62 zł.

Wszystkie paragony z listą produktów, które znalazły się w koszyku, dostępne pod linkiem: Biedronkowy Koszyk Oszczędności

- "Dokładamy wszelkich starań, aby chronić naszych klientów przed skutkami inflacji, oferując im jak najwięcej okazji do oszczędzania, czy to za pomocą regularnie organizowanych akcji promocyjnych, czy obniżek cen regularnych, jeśli tylko pozwala nam na to sytuacja rynkowa. Ale sami siebie też na bieżąco chcemy sprawdzać, porównując się z konkurencją. Stąd nasza ostatnia akcja, która pokazuje w sposób najbardziej obiektywny, że konsekwentnie oferujemy naszym klientom takie same produkty dostępne powszechnie na rynku w najniższych cenach - Grzegorz Pytko, dyrektor działu zakupów w sieci Biedronka

