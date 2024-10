Biedronka otwarta dłużej przed długim weekendem. Nowe godziny otwarcia

Niższe stopy procentowe coraz bliżej. Jak wpłynie to na ceny mieszkań?

W dniach 30-31 października ponad 3000 sklepów w całej Polsce będzie otwartych do godziny 23:30. 1 listopada wszystkie placówki Biedronki będą zamknięte, ale klienci będą mogli ponownie zrobić zakupy już w sobotę, 2 listopada. Większość sklepów tego dnia będzie pracować od godz. 6:00.

Biedronka oferuje niższe ceny na znicze

- W okresie świątecznym Polacy przemierzają nieraz cały kraj, by odwiedzić groby bliskich. Niezależnie od miejsca pobytu sklepy w naszej sieci są dostępne dla wszystkich. W ten sposób możemy realnie im pomóc w przygotowaniach do dnia Wszystkich Świętych. Wydłużone godziny pracy sklepów w dniach 30 i 31 października to nasza odpowiedź na ich potrzeby w tym szczególnym okresie – podaje Biedronka w komunikacie.

Klienci będą mogli skorzystać z promocji na znicze, wkłady oraz kwiaty. Przy zakupie 4 zniczy, kolejne 4 otrzymają gratis (limit dzienny wynosi 16 zniczy). Z kolei, jeśli klient zdecyduje się na zakup wkładów, może skorzystać z oferty 10+10 w cenie 1,65 zł/szt. Do środy, 30 października promocją objęte zostały również wszystkie chryzantemy oraz wrzosy. Przy zakupie dwóch bukietów, trzeci można otrzymać gratis.

W tym roku Biedronka przygotowała szeroki wybór zniczy, m.in. szklane modele z wkładami parafinowymi o różnej wielkości (ceny od 3,99 zł do 29,99 zł). W ofercie dostępne są również znicze Caritas (8,99 zł), z których dochód przeznaczony jest na długoterminową pomoc i organizację wypoczynku dla podopiecznych Caritas i Fundacji Pro Caritate ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych. W ofercie dostępne są również znicze i świeczki LED. Szczegóły dotyczące godzin funkcjonowania sklepów można znaleźć na stronie: biedronka.pl/sklepy.