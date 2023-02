Biedronka rozdaje pieluchy za darmo. Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać

Promocje w Biedronce – pieluchy Dada za darmo

Drożyzna atakuje coraz bardziej. Ratunkiem dla kieszeni są promocje i obniżki cen, zwłaszcza, jak dotyczą produktów, które nie są tanie ale niezbędne. Do takich produktów należą pieluchy. Teraz rodzice mają znakomita okazję dostać je za darmo. Biedronka rozdaje właśnie gratisowe opakowania pieluch Extra Care marki Dada. wspomnianej marki. Promocja jest ważna tylko w sobotę 4 lutego. Jej zasady są są proste. Wystarczy kupić jedno opakowanie pieluch a drugie dostaniemy gratis. Konieczna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja Biedronka. Limit dzienny – 2 produkty (maks. 1 gratis) na kartę. Opakowania pieluch można mieszać dowolnie. Dada to jedyne pieluszki w Polsce powstałe we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka. Dzieci je lubią, bo nie ograniczają ruchów i nie podrażniają delikatnej skóry. Dobrze dopasowują się do ciała, nie odstają, są elastyczne i mają wytrzymałe rzepy. Do tego są bezzapachowe i nie podrażniają skóry.

Do soboty 4 lutego możemy też w dobrej cenie – 44,49 zł za opakowanie, kupić pieluchomajtki Dada, Extra Care Pants Jumbo Bag:

* Maxi, 66 sztuk - 0,67 zł/szt

* Junior, 60 sztuk – 0,74 zł/szt

* Extra Large, 56 sztuk – 0,79 zł/szt.

i Autor: Materiały prasowe Pieluchy Dada 1+1 gratis

Sonda Czy korzystasz z wyprzedaży i promocji? TAK NIE NIE WIEM