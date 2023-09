Biedronka rozdaje za darmo artykuły szkolne. Trzeba się pośpieszyć

Polskę czeka demograficzna katastrofa. Liczba ludności może spaść nawet o ok. 10.5 mln

Mega promocja w Biedronce – artykuły szkolne za darmo

Początek roku szkolnego to dla rodziców trudny czas. Wyprawka szkolna kosztuje krocie, dlatego Biedronka zdecydowała się ulżyć rodzicom i wprowadziła doskonałą promocję. Jeszcze tylko przez jeden dzień, sobota 2 września, możemy skorzystać z promocji Biedronki na artykuły szkolne. Kupując 4 wybrane produkty do szkoły, dwa najtańsze dostaniesz za darmo. Promocja w Biedronce 2+2 gratis obowiązuje jedynie dla posiadaczy Karty Moja Biedronka lub aplikacji. Limit zakupowy wynosi 8 produktów (maks. 4 gratis). Produkty można dowolnie mieszać. Artykuły szkolne dostępne są do wyczerpania zapasów. W tej promocji są: artykuły piśmiennicze, plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, plecaki, piórniki i lampki szkolne.

Z promocji wyłączone są:

* papier ksero,

* książki,

* lunchboxy i bidony.

QUIZ PRL. Koniec wakacji, koniec urlopów, koniec kąpieli Pytanie 1 z 10 1. Drewniana budka, z której skakano do stawu na główkę to: mnich kapucyn baba Dalej