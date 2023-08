Program "Dobry Start". Tyle dzieci skorzystało z wyprawki szkolnej

W ramach programu "Dobry start" rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup np. artykułów szkolnych oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje raz w roku.

Jak poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, zostało złożonych dotąd 3,69 mln wniosków w ramach wyprawki szkolnej "Dobry start" dla 3,97 mln dzieci. Wypłacono już świadczenie dla 3,557 mln dzieci na łączną kwotę 1 mld 67 mln zł.

Środki z programu "Dobry start" przysługują wszystkim uczniom w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat. Wsparcie nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym.

Aby otrzymać środki z programu "Dobry start", rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to zrobić na kilka sposobów, lecz przekazanie dokumentów musi odbyć się wyłącznie elektronicznie - poprzez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną. Na jednym wniosku może być więcej, niż jedno dziecko.

Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają przelew 300 zł najpóźniej 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wypłata nastąpi w terminie dwóch miesięcy. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. W 2022 r. z programu skorzystało 4,6 mln dzieci.

