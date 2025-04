Od skromnego sklepu w Poznaniu do lidera rynku

Wiosną 1995 roku przy ulicy Newtona w Poznaniu otwarto niepozorny sklep z logo przedstawiającym biedronkę. W czasach, gdy handel odbywał się głównie na bazarach i w małych sklepikach, ten format był nowością. Nikt nie przypuszczał, że ten pojedynczy punkt handlowy zapoczątkuje historię, która odmieni oblicze polskiego retailu, stając się fenomenem społecznym i sklepem, który dziś zna każdy Polak.

Dr Michał Lutostański, Instytut Zarządzania Wartością SGH, Head of Knowledge & Thought Leadership Kantar Polska, prezes Polskiego Towarzystwa Badania Rynku i Opinii, podkreśla:

"W ciągu ostatnich 30 lat sieć Biedronka wpłynęła na nasze postawy i zwyczaje. Po pierwsze, była to zmiana naszych zachowań zakupowych – od cotygodniowych wypraw do sklepów wielkoformatowych na rzecz częstszych, ale mniejszych zakupów. Format dyskontu skradł serca Polek i Polaków, umożliwiając wygodne i szybkie zakupy blisko domu. Po drugie, sklepy Biedronka zdemokratyzowały procesy zakupowe, stając się miejscem dla wszystkich klas społecznych. Przystępne ceny pozwoliły na nabywanie produktów premium szerszemu gronu konsumentów, a tematyczne tygodnie przybliżały smaki z różnych zakątków świata, otwierając nas na nowe doznania sensoryczne. Po trzecie, Biedronka adaptuje się do zmieniającej się rzeczywistości, adresując trendy wprowadzając dania gotowe czy napoje roślinne, a także wchodząc w segment zakupów Quick Commerce. Teraz nie musimy nawet wychodzić z domu. Na koniec zostaje jeszcze element kulturowy - słynna siatka z "Biedry" stała się kulturowym symbolem polskości."

Przełomowy rok 1997

Prawdziwy przełom w historii marki nastąpił w 1997 roku, gdy właścicielem sieci została firma Jeronimo Martins. Rozpoczęła się kompleksowa metamorfoza marki, obejmująca modernizację istniejących sklepów, wprowadzenie nowoczesnych standardów zarządzania i całkowicie nowe podejście do obsługi klienta. Mimo zmiany właściciela Biedronka nie utraciła lokalnego charakteru – jak podkreślał Luis Araújo, prezes Biedronki w wywiadzie dla Pulsu Biznesu:

- „Biedronka to polski koncept handlowy, stworzony i rozwijany przez Polaków, od początku biorący pod uwagę lokalne uwarunkowania i preferencje polskich konsumentów”.

Istotnym elementem strategii Biedronki było wprowadzenie innowacyjnych marek własnych, które szybko zdobyły zaufanie klientów. Produkty takie jak „Światowid", „Mleczna Dolina", „Fruvita" czy „Dada" stały się rozpoznawalnymi markami, kojarzonymi z najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Biedronka systematycznie dostosowywała też swój asortyment do zmieniających się trendów, wprowadzając produkty ekologiczne, wegańskie czy bezglutenowe.

Równolegle z rozwojem oferty produktowej, sieć inwestowała w modernizację przestrzeni handlowej, przekształcając swoje sklepy z prostych, funkcjonalnych punktów sprzedaży w nowoczesne i wyposażone w ekologiczne rozwiązania placówki handlowe. Sieć intensywnie rozwija także swoją obecność w świecie cyfrowym, oferując innowacyjne rozwiązania mobilne, jak np. aplikacja Moja Biedronka i Shakeomat Biedronki.

Biedronka największym pracodawcą w Polsce

W ciągu 30 lat firma urosła do rangi największego prywatnego pracodawcy w Polsce, z ponad 84-tysięczną załogą - to nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Biedronka konsekwentnie podnosi standardy zatrudnienia, czego najnowszym przykładem jest wprowadzenie od stycznia 2025 roku minimalnego wynagrodzenia na poziomie 5150 zł brutto. Firma inwestuje także w rozwój pracowników poprzez kompleksowe programy szkoleniowe i ścieżki kariery, umożliwiające awans od stanowiska kasjera-sprzedawcy do pozycji menedżerskich.

Plany Biedronki na przyszłość: ekspansja i innowacje

Biedronka to już nie tylko sieć handlowa, ale stały punkt na mapie zakupowej Polaków, obecny w niemal każdym zakątku kraju. Plan otwarcia w tym roku od 130 do 150 nowych placówek oraz modernizacji od 250 do 275 istniejących sklepów świadczy o niesłabnącej dynamice rozwoju sieci. Dodatkowo, po trzech dekadach obecności wyłącznie na polskim rynku, marka rozpoczyna międzynarodową ekspansję, otwierając pierwsze sklepy na Słowacji pod polską nazwą Biedronka.

