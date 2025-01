Biedronka świętuje 30. urodziny! Sieć rozdaje rabaty i wysyła kartki

30 lat niskich cen w Biedronce

Już od pierwszych dni nowego roku klienci sieci mogą uczcić jej jubileusz dzięki specjalnej kartce urodzinowej. Biedronka zmienia tradycję i zamiast dostawać, to ona rozsyła do swoich klientów w całej Polsce kartki z okazji swoich urodzin, w których zaprasza do wspólnego świętowania! Każdy klient otrzyma spersonalizowany rabat - 30 proc. zniżki na 3 najlepiej dopasowane do niego produkty. Z oferty można skorzystać do 15 stycznia.

Dla nas to wyjątkowy czas, ponieważ przede wszystkim to święto naszych klientów, bo to oni są dla nas codzienną inspiracją i motywacją. To z myślą o nich, od 30 lat najważniejszym priorytetem Biedronki jest oferowanie najlepszej jakości produktów w najniższych cenach. W roku 30-lecia naszej sieci niezmiennie każdego dnia będziemy udowadniać, że jesteśmy liderem niskich cen - mówi Dorota Wrotek-Gut, dyrektorka ds. marketingu sieci Biedronka

Ale to nie wszystko. Już 13 stycznia ruszy specjalny urodzinowy shakeomat w aplikacji Biedronka, a w nim jeszcze więcej, jeszcze lepszych okazji do upolowania! Super okazje w super cenach jak zawsze będą dopasowane do indywidualnych wyborów zakupowych klientów.

Jak zapewnia sieć - w ciągu całego roku na klientów Biedronki będą czekać wyjątkowe promocje, dlatego zachęca wszystkich do śledzenia strony internetowej oraz aplikacji, aby być nie bieżąco i nie przegapić żadnej okazji.