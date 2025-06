Pilne ostrzeżenie GIS: Salmonella w polędwiczkach z kurczaka

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) alarmuje konsumentów w związku z wykryciem bakterii Salmonella w polędwiczkach z kurczaka o smaku jogurt-morela, dostępnych w sieci sklepów Biedronka. Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii produktu, a producent podjął już kroki w celu wycofania jej ze sprzedaży.

Szczegóły dotyczące skażonego produktu

Zgodnie z raportem Inspekcji Weterynaryjnej, w badanych próbkach mięsa wykryto bakterie Salmonella z grup O:9 (D1) i O:7 (C1). Produkt, którego dotyczy ostrzeżenie, to: Polędwiczki z kurczaka o smaku jogurt-morela. Surowy wyrób mięsny 400 g.

Kluczowe informacje identyfikujące potencjalnie niebezpieczny produkt to:

Numer partii: 2271007009Termin przydatności do spożycia: 13.06.2025Producent: Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K2 w Kutnie, ul. Południowa 4, 99-300 Kutno, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 10024001 WEDystrybutor: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.

Działania producenta i zalecenia dla konsumentów

Zakład produkujący polędwiczki niezwłocznie zareagował na wykrycie Salmonelli i rozpoczął proces wycofywania produktu z zanieczyszczonej partii ze sklepów. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie poinformował o sytuacji Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

GIS wydał jasne zalecenia dla konsumentów: "nie należy spożywać produktu z partii". W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego, takich jak bóle brzucha, wymioty, biegunka lub gorączka, po spożyciu polędwiczek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ryzyko związane z Salmonellą

Chociaż produkt przeznaczony jest do spożycia po obróbce cieplnej, co w teorii minimalizuje ryzyko zakażenia (bakterie giną w temperaturze 100 stopni Celsjusza), GIS zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia. "Ryzyko przeniesienia bakterii na inne powierzchnie, krótki czas obróbki cieplnej lub niewystarczająca temperatura może doprowadzić do zakażenia".

Salmonella może wywołać salmonellozę, chorobę objawiającą się m.in. kurczowymi bólami brzucha, wymiotami, biegunką, nudnościami i gorączką. W niektórych przypadkach symptomy mogą przypominać zapalenie wyrostka robaczkowego.

