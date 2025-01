Biedronka wydała ważny komunikat. Wielkie zmiany w promocjach

Owady w żywności. KE zdecydowała: mącznik młynarek trafi do pieczywa, serów i musów

Biedronka - trzy gazetki z promocjami w tygodniu

W ostatnim tygodniu stycznia Biedronka ogłosiła ważne zmiany w wydawaniu gazetek z promocjami. Dyskont przygotował aż trzy nowe gazetki w tygodniu, które ukażą się w:

* poniedziałek 27.01,

* środę 29.01,

* piątek 31.01.

Gazetki z promocjami Biedronki możemy dostać w sklepach sieci, są również dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Biedronki oraz w aplikacji mobilnej. Sieć jeszcze nie podała, czy powróci do stałych terminów wydawania gazetek, czyli poniedziałek i czwartek.

Nowe promocje w Biedronce

Promocji w Biedronce jak zawsze nie brakuje, taniej kupimy n.in. łopatkę wieprzową, mleko, ser żółty czy jaja. Do 29 stycznia, łopatka wieprzowa tylko z aplikacją Biedronka kosztuje 8,49 zł/kg, limit łączny to 5 kg na konto moja Biedronka.Aż do soboty 1 lutego, wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka są w promocji "Drugi tańszy produkt o 60 proc. taniej". Oferta dostępna jest z kartą Moja Biedronka lub z aplikacją. Produkty można dowolnie mieszać.

Jeszcze tylko we wtorek 28 stycznia, Biedronka rozdaje mleko. W promocji 6 + 6 gratis jest mleko UHT 3,2 proc., Wypasione, Mlekovita. Limit dzienny: 12 opakowań na kartę Moja Biedronka. W promocji "Drugi tańszy produkt za 1 zł" jest ser żółty w plastrach, Światowid 2 x 250 gram/500 gram, Gouda i Morski. Limit dzienny: 2 produkty na kartę Moja Biedronka. Wtorek 28 stycznia to dzień promocji 1 + 1 gratis majonez delikatesowy Madero, 400 ml lub 420 m. Majonezy można dowolnie mieszać, a limit dzienny to 4 produkty na kartę Moja Biedronka.

W promocji 2 + 1 gratis są wszystkie wędliny w plastrach, Kraina Wędlin, Na Co Dzień, 250 g. Produkty można dowolnie mieszać. Promocja jest dostępna dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub z aplikacji. Limit dzienny to 6 produktów.

Autor: