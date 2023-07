i Autor: Michał Dąbrowski

Pożary w Grecji

Biura podróży odwołują wakacje w Grecji. Co mogą zrobić pasażerowie?

Szalejące pożary na greckich wyspach spowodowały ewakuację tysięcy osób. Nie oznacza to jednak, że kolejni turyści nie pojadą do Grecji. Na razie, jak podaje portal bankier.pl - niektóre biura podróży na razie na kilka dni wstrzymały loty. Co w takiej sytuacji mogą zrobić pasażerowie?